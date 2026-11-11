¿Cuál es la pregunta más inapropiada que se puede hacer en una fiesta navideña?

“¿Por qué no estás tomando?” podría ser una de las preguntas que no se deben hacer en una fiesta navideña, según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 estadounidenses de 21 años o más que consumen alcohol encontró que el 52 % dijo que es inapropiado preguntarle a alguien por qué no está tomando en una reunión navideña.

Sorprendentemente, fueron los baby boomers, no la generación Z, quienes adoptaron la postura más firme. El 74 % considera inapropiada la pregunta, frente al 37 % de la generación Z.

Realizado por Talker Research en nombre de la International Alliance for Responsible Drinking, el estudio también encontró que el 63 % considera de mala educación presionar a alguien para que tome otro trago.

También figuran entre los mayores errores de etiqueta beber en exceso (59 %), comentar cuánto toma otra persona (50 %), esperar que todos participen en una ronda (49 %) y rellenar la copa de alguien sin preguntar (48 %).

La moderación encabeza las prioridades: el 53 % dice que influirá en cómo beberá en las fiestas, por encima del sabor (46 %) y la socialización (43 %).

Y el 91 % considera importante tomar sus propias decisiones sobre el alcohol sin sentirse influenciado por otros.

La mayoría de los encuestados (74 %) se sienten cómodos siendo los primeros en dejar de beber, y el 77 % no tiene problema en tomar cuando otros sí lo hacen. Aun así, el 40 % siente cierta presión para beber cuando los demás lo hacen.

Hay también una brecha generacional: el 60 % de los baby boomers cree que no beber se ha vuelto más aceptable en los últimos cinco años, frente al 37 % de la generación Z. Aun así, el 55 % de la generación Z se siente más cómodo rechazando una bebida que antes, frente al 42 % de los baby boomers.

Los anfitriones también deben adaptarse: el 82 % cree que deben ofrecer opciones atractivas sin alcohol, y el 46 % elegiría una alternativa sin alcohol en una fiesta, incluyendo el 58 % de la generación Z frente al 34 % de los baby boomers.

Casi la mitad (45 %) considera que lo más educado es preguntar antes de rellenar una copa.

“La moderación y la celebración pueden ir de la mano”, dijo Julian Braithwaite, director ejecutivo de la International Alliance for Responsible Drinking. “Ofrecer opciones atractivas, incluyendo las bebidas sin alcohol, ayuda a que los invitados disfruten la ocasión a su manera”.