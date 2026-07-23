Cuerpo celeste recién descubierto es tan extraño que los científicos no saben cómo llamarlo

Los astrónomos han descubierto un mundo nuevo tan extraño que ni siquiera saben cómo llamarlo.

El objeto celeste se encuentra en un sistema estelar “súper extraño” conocido como CD-35 2722, y podría ser la primera luna observada fuera de nuestro sistema solar. Sin embargo, los científicos afirman que no se parece a nada que hayan visto antes; entre otras cosas, el objeto no orbita alrededor de un planeta, por lo que aún no está claro cómo denominarlo.

“En el sistema solar, tenemos una clara distinción entre los planetas y el Sol, por lo que definir cosas como las lunas es sencillo”, dijo Alice Zurlo, quien trabajó en el nuevo estudio. Agregó: “En el sistema CD-35 2722, donde se difuminan los límites entre estrellas, planetas y lunas, todo se vuelve más complicado de describir”.

Además de no orbitar un planeta, como las lunas de nuestro sistema solar, orbita alrededor de una estrella fallida conocida como enana marrón, que a su vez orbita la estrella en el satélite CD-35 2722. Fue descubierto utilizando el Very Large Telescope del Observatorio Europeo del Sur, ubicado en Chile.

Por ahora, el equipo ha decidido llamar al objeto “exosatélite”.

“El exosatélite es claramente lo suficientemente masivo como para ser un planeta, pero no orbita una estrella, aunque sí orbita una enana marrón que gira alrededor de una estrella”, afirmó Kevin Hoy, autor del nuevo estudio. Siguió: “Al ser el tercer cuerpo celeste de este sistema, nos inclinamos a llamarlo luna, aunque no se parezca en nada a las pequeñas lunas rocosas que tenemos en nuestro sistema”.

Los astrónomos llevan años intentando encontrar lunas fuera de nuestro sistema solar, pero aún no han podido confirmar la existencia de ninguna. A pesar de haber descubierto más de 6.000 exoplanetas —o mundos en otros sistemas solares—, no se ha confirmado con seguridad la existencia de ninguno de ellos.

Para encontrar el nuevo objeto, los investigadores buscaron pequeñas oscilaciones en la enana marrón, causadas por el objeto que la orbita. “Por exótico que parezca, este sistema es verdaderamente único y representa un gran avance: la primera detección plausible de un exosatélite”, afirmó Zurlo.

El descubrimiento de lunas en otros sistemas planetarios nos ayudará a comprender su frecuencia, su proceso de formación y sus similitudes entre sí. Los científicos esperan encontrar más en el futuro gracias a los telescopios más potentes que se están desarrollando.

El descubrimiento se describe en un nuevo artículo titulado “Planetary-Mass Exosatellite Detected Around a Star’s Substellar Companion” (Exosatélite de masa planetaria detectado alrededor del compañero subestelar de una estrella), publicado en la revista Nature.

Traducción de Sara Pignatiello