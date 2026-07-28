‘Temporada de eclipses’: Europa verá dos eclipses en dos semanas cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alineen

Está en marcha una “temporada de eclipses” de 35 días, en la que el Sol, la Tierra y la Luna se alinearán en el espacio, lo que provocará que dos eventos celestiales tengan lugar con poco más de dos semanas de diferencia el próximo mes.

El 12 de agosto tendrá lugar un eclipse solar total en el que la Luna pasará entre la Tierra y el Sol, y la franja de totalidad se extenderá desde Groenlandia hasta España.

Luego, en la noche del 27 al 28 de agosto, la Tierra pasará entre el Sol y la Luna y provocará un eclipse lunar parcial sobre Europa, África, América del Norte y América del Sur.

Este par de eclipses se produce debido a una ventana de alineación orbital que tiene lugar aproximadamente cada seis meses, a la que algunos astrónomos se refieren como temporada de eclipses.

A pesar de la frecuencia de las temporadas de eclipses, los eclipses solares totales son sucesos relativamente raros, y solo se prevé que uno más tenga lugar en Europa en los próximos 10 años.

El eclipse lunar, en el que más del 96 % de la Luna pasará por la sombra de la Tierra, será también el mejor eclipse lunar que se pueda observar en cualquier lugar de la Tierra hasta diciembre de 2028.

open image in gallery Una imagen digital compuesta de un eclipse lunar sobre Santa Rosa, en la provincia de Laguna (Filipinas), el 3 de marzo de 2026 ( Getty )

Esto creará un fenómeno conocido como “luna de sangre”, en el que la superficie lunar parece adquirir un color rojo intenso.

Para quienes se encuentren en el Reino Unido, se podrá observar poco antes de la puesta de sol y al amanecer del 28 de agosto.

Otro espectáculo celestial en agosto traerá estrellas fugaces al cielo nocturno el 12 de agosto, el mismo día del eclipse solar total.

Esa fecha coincide con el punto álgido de la lluvia de meteoros de las Perseidas, una de las mejores lluvias de meteoros del año, capaz de producir hasta 100 estrellas fugaces por hora.

La próxima temporada de eclipses comenzará a principios de 2027, y el 6 de febrero se podrá observar un eclipse solar anular en forma de “anillo de fuego” sobre Sudamérica y África.

Un eclipse lunar penumbral, en el que la Luna pasará por la parte exterior de la sombra de la Tierra, tendrá lugar la noche del 20 al 21 de febrero sobre Europa, África y partes de Asia.

El próximo eclipse solar total tendrá lugar el 2 de agosto de 2027; este pasará por España y el norte de África y producirá la mayor duración de cualquier eclipse solar visible desde tierra hasta 2114.

Traducción de Olivia Gorsin