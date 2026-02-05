Urge investigar cómo podrían reproducirse los humanos en el espacio, advierten científicos

Un grupo de expertos advierte que es urgente empezar a pensar cómo podría darse la reproducción humana en el espacio.

A medida que la humanidad proyecta la posibilidad de vivir más allá de la Tierra, señalan que es necesario entender de qué manera ocurriría la reproducción fuera del planeta.

Aunque el tema ya pasó de ser “una posibilidad abstracta” a una preocupación práctica, todavía no existen estándares claros para gestionar la fertilidad humana ni la salud reproductiva en el espacio.

Esa es la principal conclusión de un nuevo estudio que reúne a nueve especialistas en áreas que van desde la salud reproductiva hasta la medicina espacial, y que propone un marco de referencia para abordar cómo podrían reproducirse los humanos fuera de la Tierra.

Los investigadores subrayan que ya existen múltiples desafíos conocidos, dado que el espacio es un entorno hostil para la vida humana. Entre ellos figuran los cambios en la gravedad, el aumento de la radiación y la alteración de los ciclos de sueño, factores que pueden afectar la salud reproductiva.

Los investigadores advierten que existe el riesgo de seguir avanzando en la exploración espacial sin examinar estas cuestiones, por lo que consideran clave abordarlas antes de que se conviertan en problemas concretos. Señalan que, por lo general, las tecnologías reproductivas se incorporan de manera gradual y que la comprensión de sus efectos suele llegar después, algo que —afirman— debería evitarse en el caso del espacio.

“A medida que la presencia humana en el espacio se expande, la salud reproductiva ya no puede seguir siendo un punto ciego en las políticas”, afirmó Fathi Karouia, autor principal del estudio e investigador de la NASA. “Se necesita con urgencia cooperación internacional para cerrar vacíos críticos de conocimiento y establecer pautas éticas que protejan tanto a astronautas profesionales como privados, y que en última instancia resguarden a la humanidad en su avance hacia una presencia sostenida más allá de la Tierra”.

El informe, titulado ‘Reproductive biomedicine in space: implications for gametogenesis, fertility and ethical considerations in the era of commercial spaceflight’, fue publicado en la revista científica Reproductive BioMedicine Online.

Traducción de Leticia Zampedri