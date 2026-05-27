Cómo observar la inusual luna azul de esta semana, un fenómeno que no volverá a ocurrir hasta 2028

Este fin de semana, una inusual luna azul y cuatro planetas brillarán juntos en el cielo nocturno; según la empresa de pronósticos AccuWeather, será el último evento de este tipo hasta 2028.

La Luna saldrá el sábado por la noche y será visible hasta el domingo por la mañana en todo EE. UU., alcanzando su punto máximo a las 4:45 a. m. hora del Este.

Los observadores del cielo también podrán vislumbrar Marte, Saturno, Venus y Júpiter, si tienen suerte.

Si bien algunos planetas han sido vistos cerca de la Luna este mes, la luna azul es lo que hace que este evento sea tan raro.

La luna azul, que lamentablemente no es realmente de color azul, aparece solo cada dos o tres años.

open image in gallery Varias personas contemplan desde la playa North Avenue Beach, en Chicago, Illinois, la salida de la superluna azul en agosto de 2023. Este fin de semana se producirá una luna azul ( Getty Images )

¿Por qué “azul”?

Este tipo de luna recibe su nombre especial debido a su extraordinaria sincronización.

La luna azul es la segunda de dos lunas llenas al mes o la tercera de tres lunas llenas en una estación con cuatro, según la NASA. Esta luna azul sigue a la luna de las flores del 1° de mayo.

“El ciclo lunar es de 29,5 días, un poco más corto que la duración promedio de un mes de calendario. Esa diferencia provoca que haya luna llena al comienzo del mes, con suficientes días restantes para otro ciclo completo; es decir, una segunda luna llena en el mismo mes”, explicó la agencia espacial.

open image in gallery Esta imagen de la NASA muestra las fases lunares de mayo. La segunda luna llena es una luna azul ( NASA/JPL-Caltech )

Eso puede significar que una luna llena el primer o segundo día del mes sea seguida por una segunda luna llena el día 30 o 31.

Para complicar aún más las cosas, también existe la luna azul estacional.

Una luna azul estacional se produce cuando hay cuatro lunas llenas en una misma estación, en lugar de las tres habituales. La tercera de esas lunas es una luna azul.

“Esta definición es más antigua y proviene del uso tradicional de los almanaques”, declaró Seth McGowan, presidente del Adirondack Sky Center en Tupper Lake, Nueva York, a National Geographic.

La próxima luna azul estacional tendrá lugar el 20 de mayo de 2027, y la siguiente luna azul aparecerá en diciembre de 2028, según el sitio web Time and Date.

La última luna azul se registró en agosto de 2023, según AccuWeather. Fue una superluna, una luna llena que se encuentra en su punto más cercano a la Tierra durante su órbita. En agosto de 2024 se produjo una superluna azul estacional.

open image in gallery En agosto de 2024, una inusual superluna azul aparece en el cielo nocturno de Sídney, Australia. Aunque la luna azul no tiene realmente un tono azul, la NASA afirma que ciertas partículas pueden hacer que parezca azul ( AFP/Getty )

Pero, ¿puede la luna verse realmente azul alguna vez?

¡Es posible! Las partículas en el aire, provenientes del humo o el polvo, pueden dispersar las longitudes de onda rojas de la luz, haciendo que la luna parezca azul.

El tamaño importa

Sin embargo, la luna azul no es lo único interesante del espectáculo celestial de este fin de semana.

Por un lado, esta luna azul y la luna de las flores son lo que se conoce como microlunas. Una microluna ocurre cuando la luna se encuentra a su mayor distancia de la Tierra durante el mes, por lo que parece más pequeña de lo habitual cuando la vemos desde la Tierra.

La luna llena de fresa (strawberry moon en inglés) de junio también será una microluna.

open image in gallery Dos personas contemplan la salida de la luna azul de agosto de 2023 en Chicago, Illinois. Para disfrutar de una vista más nítida del cielo nocturno, conviene evitar la contaminación lumínica ( Getty Images )

Venus y Júpiter se pueden observar en el cielo occidental aproximadamente una hora después del atardecer, cuando se acercan poco a poco. Según FOX Weather, el mejor momento para verlos es entre 30 y 45 minutos después de la puesta del sol.

Asegúrate de mantenerte alejado de la contaminación lumínica y utiliza un telescopio o una cámara para observar más de cerca.

Quienes madruguen también podrán vislumbrar Marte y Saturno en el cielo oriental. Para observarlos, conviene levantarse entre 45 y 60 minutos antes del amanecer.

Traducción de Sara Pignatiello