Madonna revela secretos sobre sus primeros años en Nueva York: “Estaba dispuesta a todo”

Madonna ha compartido detalles de su ajetreada vida desde que se mudó a la ciudad de Nueva York, EE. UU., a los 19 años para labrarse una carrera musical.

La cantante (67) y ganadora de siete premios Grammy habló sobre su precaria situación de vivienda a principios de sus veinte en una conversación con el fundador de Bilt, Ankur Jain, revelando que una vez residió en una sinagoga abandonada en el vecindario de Queens y ocupó ilegalmente un edificio en el Garment District de Manhattan, del que tuvo que irse después de que accidentalmente incendiara su habitación.

Hablando de su próximo álbum de música dance, Confessions II, una secuela del álbum ganador del Grammy Confessions on a Dance Floor, Madonna anunció que su álbum de 2005 incluiría una canción titulada ‘Lower East Side Girl’, que narra sus experiencias de juventud en Nueva York.

“Me esforzaba al máximo, negociaba con todo el mundo, estaba dispuesta a todo”, dijo, y aclaró: “Bueno, a casi todo”.

La cantante contó que, mientras vivía ilegalmente en un edificio del Distrito de la Confección, provocó accidentalmente un incendio eléctrico en su habitación.

open image in gallery Madonna contó que había vivido en varios edificios abandonados cuando intentaba labrarse una carrera musical en Nueva York durante sus veinte ( Bilt )

“Estaba durmiendo en el suelo dentro de un saco de dormir, me rodeé de unos calefactores eléctricos y provoqué un incendio eléctrico. Pero estaba dormida, así que me desperté rodeada de llamas”, dijo.

Al no tener otro lugar donde vivir, Madonna se mudó al ahora icónico espacio de ensayo musical llamado Music Building, en el número 584 de la Octava Avenida, que se convirtió en su hogar durante el año siguiente.

“Vivía en una sinagoga abandonada en Queens; mi novio de entonces estaba en una banda y rompimos porque no me dejaba ser la cantante. Así que pensé: ‘Me voy’”, reveló.

En el edificio de música, se reunió con otros músicos prometedores y comenzó a establecer contactos.

“Probablemente había dos o tres bandas por habitación, y las compartíamos por turnos”, le contó a Bilt. “Puse mi almohada donde había un bombo de pedal. Ahí dormía”.

open image in gallery Madonna se ha asociado con Bilt para lanzar una edición exclusiva en vinilo de su próximo álbum, ‘Confessions II’ ( Bilt )

La cantante abandonó el alojamiento provisional tras firmar su primer contrato discográfico. Fue descubierta en 1982 por el reconocido DJ neoyorquino Mark Kamins en la discoteca Danceteria.

Como parte de esta nueva colaboración, Bilt, una empresa que permite a inquilinos y propietarios ganar puntos con sus pagos mensuales, cubrirá un mes de alquiler de estudio para cada músico que actualmente alquile un espacio en The Music Building, el mismo legendario centro de ensayo donde Madonna forjó su carrera musical.

“Cada día llegan artistas a Nueva York con un sueño y, casi siempre, con poco más que eso”, dijo Madonna sobre la colaboración. Agregó: “Aunque tuve que luchar mucho cuando llegué aquí sin nada, recuerdo con mucho cariño esa época de mi vida”.

“La creatividad, la diversidad y la comunidad de artistas que se apoyan mutuamente, a la vez que tienen la libertad de experimentar, es algo que no habría vivido en ningún otro lugar”, dijo.

Madonna ya había hablado anteriormente sobre las dificultades que afrontó tras mudarse de Michigan a Nueva York, revelando en un ensayo de 2013 que fue asaltada a punta de pistola y robada durante su primer año viviendo en Manhattan.

“Nueva York no era todo lo que yo pensaba. No me recibió con los brazos abiertos”, escribió en un artículo para la revista Harper's Bazaar.

“Mi vida en Rochester, Michigan, no me había preparado para esto”, añadió, y continuó: “Los rascacielos y la inmensidad de Nueva York me dejaron sin aliento. El calor abrasador de las aceras, el ruido del tráfico y la energía de la gente que pasaba corriendo a mi lado por las calles fueron una descarga para mis neurotransmisores. Sentí como si me hubiera conectado a otro universo”.

Los inicios de Madonna sirven de inspiración para su nuevo álbum, que saldrá a la venta el 3 de julio, y cuya edición limitada en vinilo estará disponible exclusivamente para los miembros de Bilt.

Desde entonces, la cantante ha hecho de Nueva York su hogar permanente. Su residencia principal es una mansión en el Upper East Side de Manhattan, que compró por 40 millones de dólares en 2009. Es conocida por ser una de las casas más anchas del vecindario, con 17,4 m de ancho.

Traducción de Sara Pignatiello