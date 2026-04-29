No, no se trata de una práctica reciente. No tiene nada que ver con la creciente tendencia de seguir la astrología. Se trata de una práctica milenaria y que tiene sus razones fundadas en la experiencia de civilizaciones ancestrales. Cada mes, la luna tiene un nombre diferente, personalidad y significado, además por años han sido estudiadas por expertos de acuerdo a las diferentes culturas existentes.

Muchas culturas han dado nombres distintos a la luna llena de cada mes. Los nombres se aplicaban a todo el mes en el que se producía cada una. El Almanaque del Agricultor enumera varios nombres que se utilizan habitualmente en Estados Unidos.

Hay algunas variaciones en los nombres de la luna, pero en general, se utilizaban los mismos entre las tribus algonquinas desde Nueva Inglaterra al oeste hasta el Lago Superior. Las tribus algonquianas (entre las que se encuentran los Delaware, los Narragansetts, los Pequot y los Wampanoag) se denominan así porque todas hablan la lengua algonkin o algonquina.

Los colonos europeos siguieron sus propias costumbres y crearon algunos nombres propios.

Otros pueblos nativos americanos tenían nombres diferentes. En el libro This Day in North American Indian History, el autor Phil Konstantin enumera más de 50 pueblos nativos y sus nombres para las lunas llenas. También los enumera en su sitio web AmericanIndian.net

El astrónomo aficionado Keith Cooley tiene una breve lista de los nombres de las lunas de otras culturas, incluyendo la china y la celta, en su sitio web.

( Haunt Jaunts )

Los nombres de las lunas llenas suelen corresponder a marcadores estacionales, de modo que una Luna de Cosecha se produce al final de la temporada de cultivo, en septiembre u octubre, y la Luna de Frío se produce en el gélido diciembre. Al menos, así es como funciona en el hemisferio norte.

Enero: Luna de Lobo

Febrero: Luna de Nieve

Marzo: Luna de Gusano

Abril: Luna Rosa

Mayo: Luna de las Flores

Junio: Luna de Fresa

Julio: Luna del Ciervo

Agosto: Luna del Esturión

Septiembre: Luna de Maíz

Octubre: Luna del Cazador

Noviembre: Luna del Castor

Diciembre: Luna Fría

En el Hemisferio Sur, donde las estaciones están cambiadas, la Luna de Cosecha ocurre en marzo y la Luna Fría en junio. Según Earthsky.org estos son los nombres comunes de las lunas llenas al sur del ecuador.

Enero: Luna de Heno, Luna de Buck, Luna de Trueno, Luna de Mead

Febrero (mitad del verano): Luna de Grano, Luna de Esturión, Luna Roja, Luna de Wyrt, Luna de Maíz, Luna de Perro, Luna de Cebada

Marzo: Luna de Cosecha, Luna de Maíz

Abril: Luna de Cosecha, Luna de Cazador, Luna de Sangre

Mayo: Luna de Cazador, Luna de Castor, Luna de Escarcha

Junio: Luna de Roble, Luna Fría, Luna de Noche Larga

Julio: Luna de Lobo, Luna Vieja, Luna de Hielo Luna de Lobo, Luna Vieja, Luna de Hielo

Agosto: Luna de Nieve, Luna de Tormenta, Luna de Hambre, Luna de Hielo, Luna de Nieve, Luna de Tormenta, Luna de Hambre, Luna de Lobo

Septiembre: Luna de Gusano, Luna de Cuaresma, Luna de Cuervo, Luna de Azúcar, Luna de Casta, Luna de Savia

Octubre: Luna de huevo, Luna de pez, Luna de semilla, Luna de rosa, Luna de vigilia

Noviembre: Luna de Maíz, Luna de Leche, Luna de Flores, Luna de Liebre

Diciembre: Luna de Fresa, Luna de Miel, Luna de Rosa