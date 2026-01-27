Hay más planetas con potencial para encontrar vida extraterrestre de lo que se creía, afirman científicos

Podría haber muchos más planetas capaces de albergar vida extraterrestre de lo que se creía, según se indica en un nuevo estudio.

Durante años, la búsqueda científica de vida fuera de la Tierra se ha centrado en la llamada “zona habitable” o “zona Ricitos de Oro”, una franja orbital donde no hace ni demasiado calor ni demasiado frío como para permitir la existencia de agua líquida. Esta condición se considera clave para que un planeta sea potencialmente habitable.

Sin embargo, muchos de los exoplanetas descubiertos hasta ahora no cumplen con esos criterios. Como resultado, los investigadores han asumido que una gran parte de estos mundos serían, probablemente, inhóspitos para la vida.

Ahora, sin embargo, una nueva investigación plantea que esos criterios podrían haber sido demasiado restrictivos. Es posible que existan otros mundos capaces de conservar agua líquida que hasta ahora hemos pasado por alto.

Los investigadores creen que, en planetas con acoplamiento de marea —es decir, donde un hemisferio siempre mira hacia su estrella y el otro permanece en oscuridad—, el calor podría distribuirse de forma suficiente como para permitir la presencia de agua líquida en su superficie. Para llegar a esta conclusión, emplearon un modelo climático que simula cómo funcionaría la atmósfera en un planeta con esas características.

Según el estudio, el calor proveniente del lado diurno del planeta podría desplazarse hacia el lado nocturno y mantener las temperaturas por encima del punto de congelación. Esto sugiere que la cantidad de entornos potencialmente habitables en el universo sería mucho mayor de lo que se pensaba, e incluso podría incluir algunos de los planetas observados recientemente por el telescopio espacial James Webb de la NASA, los cuales muestran indicios de vapor de agua y otros gases volátiles. Estos mundos estarían, en realidad, dentro del rango adecuado para conservar agua en su superficie.

Los investigadores además plantean que incluso planetas ubicados en el extremo opuesto, demasiado alejados de su estrella como para tener agua líquida, podrían ser habitables. En esos casos, el agua podría almacenarse bajo capas gruesas de hielo, lo que sugiere que podría haber aún más mundos con el potencial de albergar vida extraterrestre.

Los resultados del estudio fueron presentados en un nuevo artículo titulado ‘Exoplanets beyond the Conservative Habitable Zone. I. Habitability’, publicado en la revista científica The Astrophysical Journal.

Traducción de Leticia Zampedri