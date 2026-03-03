Impresionantes fotos del eclipse lunar total del martes, con una Luna de color rojo sangre.

El espectáculo fue visible el martes por la mañana desde Norteamérica, Centroamérica y la parte occidental de Sudamérica. Australia y Asia oriental podrán verlo el martes por la noche.

Los eclipses solares y lunares se producen debido a una alineación precisa del Sol, la Luna y la Tierra, y la NASA informa de entre cuatro y siete al año. Se producen entre cuatro y siete al año, según la NASA.

Los eclipses tienden a sucederse, aprovechando el punto óptimo de las órbitas de los cuerpos celestes.

open image in gallery La Luna se ve poco antes del eclipse total cerca de un farol en Pekín, el martes 3 de marzo de 2026 ( AP )

El eclipse lunar total del martes se produce dos semanas después de un eclipse solar de “anillo de fuego” que deslumbró a personas y pingüinos en la Antártida.

Durante un eclipse lunar total, la Tierra se interpone entre el sol y la Luna llena, proyectando una sombra que cubre la Luna. La llamada Luna de sangre se ve roja debido a trozos de luz solar que se filtran a través de la atmósfera terrestre.

El espectáculo se desarrolla a lo largo de varias horas, y la totalidad dura aproximadamente una hora.

open image in gallery Se ve un eclipse lunar total desde Ciudad de Panamá antes del amanecer, el martes 3 de marzo de 2026 ( AP )

En comparación con un eclipse solar, “el eclipse lunar tiene un ritmo algo más relajado”, explica Catherine Miller, del Observatorio Mittelman del Middlebury College.

Los que se encuentren en el camino no necesitan ningún equipo especial para observar, solo una vista clara y despejada del cielo.

Utiliza una aplicación de previsión o cualquier calendario celeste en línea para buscar el momento exacto para tu zona. Sal unas cuantas veces para ver cómo la sombra de la Tierra oscurece la Luna y acaba revelando el orbe de color naranja rojizo.

open image in gallery Un eclipse lunar total de ‘Luna de Gusano’ y el High Roller se ven en Las Vegas el martes 3 de marzo de 2026 ( AP )

“No hace falta estar ahí fuera todo el tiempo para ver cómo se mueven las sombras”, explica el astrónomo Bennett Maruca, de la Universidad de Delaware.

En agosto, se producirá un eclipse lunar parcial, visible en América, Europa, África y Asia occidental.

open image in gallery La Luna se ve poco después de un eclipse lunar total en Guwahati, India, martes 3 de marzo de 2026 ( AP )

Traducción de Olivia Gorsin