La NASA busca poetas y otros narradores creativos para colaborar en la misión Artemis y en distintos proyectos de exploración espacial.

La agencia espacial abrió una convocatoria dirigida a cineastas, documentalistas, compositores, escritores, poetas y otros creadores interesados en contar las historias detrás de sus misiones.

Entre los proyectos incluidos figura el programa Artemis, que llevará nuevamente a humanos a la Luna, además de otras iniciativas como el envío de un reactor nuclear a Marte en 2028, la construcción de una base en la superficie lunar y distintos vuelos de prueba.

Según explicó la NASA en la convocatoria pública, el objetivo es compartir las historias de las misiones con la mayor cantidad posible de personas e inspirar a la próxima generación de exploradores.

La agencia señaló además que los creadores seleccionados visitarán instalaciones de la NASA para conocer de cerca los programas y sus misiones, entrevistar al personal y vivir durante algunos días la experiencia de formar parte del proyecto espacial.

La iniciativa se enfoca principalmente en creadores estadounidenses, aunque también contempla la participación de colaboradores internacionales vinculados a equipos de Estados Unidos. En esta primera etapa, la NASA planea seleccionar hasta diez personas o grupos, aunque adelantó que podrían surgir nuevas oportunidades más adelante.

Los participantes no recibirán pago por su trabajo. En cambio, la NASA explicó que espera desarrollar una colaboración “mutuamente beneficiosa”, en la que tanto la agencia como los creadores cubran sus propios gastos.

La convocatoria permanecerá abierta hasta finales de junio. Además, la NASA publicó en su sitio web los requisitos y detalles necesarios para enviar las postulaciones.

Traducción de Leticia Zampedri