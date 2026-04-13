Oracle revela cargos afectados por despidos masivos: una señal de alerta sobre los riesgos de la IA para el empleo

El gigante tecnológico Oracle anunció esta semana que hasta 30.000 empleados perderían sus puestos de trabajo, y los documentos oficiales precisan quiénes son los afectados por esta amplia ronda de despidos.

Según Business Insider, Oracle envió las notificaciones de despido por correo electrónico a las 6 a. m., hora local, del martes a empleados de Canadá, India, México y Estados Unidos, en las que se argumentó como motivo un “cambio organizativo más amplio”. La empresa realizó los recortes para liberar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares destinados a financiar proyectos de inteligencia artificial, según The Next Web.

Unos 491 empleados que trabajan de forma remota, o en dos sedes de Oracle en Seattle, Washington, serán despedidos en junio, según un Aviso de ajuste y readaptación laboral (WARN) presentado ante el Departamento de Seguridad Laboral del estado a finales del mes pasado.

Las empresas están obligadas a presentar este tipo de avisos si tienen al menos 100 empleados a tiempo completo y planean despedir al menos a 50 personas en una sola sede, según el Departamento de Trabajo.

Entre los 491 empleados de Washington que fueron despedidos se encontraban 270 desarrolladores de software; 46 gerentes, directores y vicepresidentes de desarrollo de software; 40 gerentes de programas y 30 gerentes de productos.

open image in gallery El gigante tecnológico Oracle anunció esta semana que hasta 30.000 empleados perderían sus puestos de trabajo, y los documentos oficiales han aclarado quiénes son los afectados por esta amplia ronda de despidos ( Getty Images )

open image in gallery Según se informa, la empresa tecnológica Oracle, dirigida por el multimillonario Larry Ellison, está destinando a proyectos de inteligencia artificial los fondos liberados gracias a sus recientes despidos ( Getty Images )

Oracle, empresa dedicada a la gestión de bases de datos y a las soluciones de computación en la nube, también tiene previsto despedir a 539 empleados de su sede de Kansas City, Misuri, entre el 26 de mayo y el 1 de junio, según un aviso WARN presentado ante la Oficina de Desarrollo Laboral del estado el 31 de marzo. Los puestos afectados incluyen:

85 desarrolladores de software

43 analistas de sistemas

39 gerentes de programa

35 representantes de ventas

24 puestos de consultoría

18 desarrolladores de servicios de producción

16 analistas técnicos de asistencia

13 gerentes de proyecto

La empresa despidió a unos 12.000 empleados en la India, entre ellos puestos de ingeniería e infraestructura en la nube, según informó el jueves la cadena de noticias global NDTV.

Los empleados de Oracle expresaron su consternación en las redes sociales tras los despidos.

“Es difícil expresar con palabras lo doloroso que es esto”, escribió el martes Eugenia Zanolli Andrade, gerente de éxito del cliente de Oracle, en su página de LinkedIn. “El trabajo es mucho más que una simple fuente de ingresos; también es un espacio donde crecemos, contribuimos y desarrollamos un sentido de propósito”.

Por otro lado, los recortes generalizados de Oracle son otra señal de alerta para los trabajadores de oficina sobre la preferencia por la IA en las grandes empresas. Los ahorros reportados de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares financiarán proyectos relacionados con la IA, como la construcción de centros de datos, según The Next Web, que cita datos del banco de inversión TD Cowen.

Oracle se negó a hacer comentarios a The Independent.

Los despidos de Oracle se suman a decisiones similares tomadas por otras empresas tecnológicas en los últimos meses. Amazon anunció 16.000 despidos en enero, en su mayoría de puestos de oficina, según la CNBC. Block, una empresa de tecnología financiera dirigida por el exjefe de Twitter Jack Dorsey, despidió a unos 4.000 empleados en febrero.

open image in gallery “Es difícil expresar con palabras lo doloroso que es esto”, expresó una empleada de Oracle en una publicación de LinkedIn tras los despidos masivos ( Sean Gallup/Getty Images )

El impacto de la IA en los empleos de oficina va más allá del sector tecnológico: Goldman Sachs estimó recientemente que entre el 6 % y el 7 % de los trabajadores estadounidenses podrían perder sus empleos a medida que se generalice el uso de la IA.

En octubre, el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, dijo que espera que la IA reemplace “literalmente la mitad” de todos los puestos de oficina, según informó Yahoo Finance.

Anthropic, empresa de IA, señaló en un informe de marzo de 2026 que los programadores informáticos son los más susceptibles a los recortes de empleo relacionados con la IA. Los representantes de servicio al cliente, los encargados de la entrada de datos, los especialistas en registros médicos, los especialistas en investigación de mercado y los especialistas en mercadotecnia también son fáciles de reemplazar con la IA, afirmó Anthropic.

H.P. Newquist, consultor y analista de la empresa de seguimiento de IA The Relayer Group, dijo que los recientes despidos de Oracle estaban relacionados con la IA de una manera más indirecta.

“Los despidos de Oracle solo están relacionados con la IA en el sentido de que el dinero ahorrado al recortar la plantilla se destinará a construir infraestructura de IA”, explicó Newquist en un correo electrónico a The Independent. “Los despidos tienen poco o nada que ver con el uso aplicado de la IA para reemplazar a los empleados”.

Más allá de la IA, los despidos de Oracle deberían dar que pensar a los futuros buscadores de empleo, según Jessica Kriegel, directora de estrategia de la consultora empresarial Culture Partners.

“La razón por la que la gente debería tomar nota de los despidos de Oracle es porque representa un cambio de comportamiento para la empresa. A nivel histórico, han realizado despidos incrementales y selectivos, no generalizados”, planteó Kriegel a The Independent en un correo electrónico.

Observó que el paso a recortes a gran escala indica un cambio en la forma en que los líderes están pensando sobre el futuro del trabajo.

Añadió: “Esta es la parte que la gente está entendiendo mal: la IA aún no está reemplazando directamente puestos de trabajo a gran escala. Pero el gasto en IA está obligando a las empresas a hacer concesiones, las cuales están repercutiendo en la mano de obra”.