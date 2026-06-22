¿Qué hace que 4 de cada 5 estadounidenses duden de la IA?

Más de ocho de cada diez estadounidenses no confían plenamente en lo que les dice la IA y optan por consultar ellos mismos las fuentes originales.

Una reciente encuesta realizada por WordPress VIP y Talker Research a 1.200 adultos reveló que el 86 % desconfía de los resultados de la IA.

En el caso del 42 %, esta desconfianza surge específicamente cuando las respuestas generadas por la IA no indican claramente su procedencia.

Los encuestados afirmaron desconfiar más de los resultados generados por IA sin una atribución clara (42 %) que de las facturas médicas (18 %), los documentos legales (17 %) o las tarifas de las aerolíneas (10 %).

El 75 % de los estadounidenses dijeron que a las personas les resultan mucho más útiles que la IA (15 %) al interactuar o buscar ayuda en el sitio web de una empresa.

Al preguntarles qué empresa utiliza mejor la IA en la comunicación de su marca, el 61 % respondió no estar seguro o no saber citar ninguna, mientras que otro 16 % opinó que ninguna empresa hace un buen uso de la IA.

Solo una de cada cuatro personas pudo mencionar alguna compañía.

En comparación con el internet de hace una década, tres de cada cuatro encuestados consideran que el internet actual resulta menos humano.

En promedio, las personas creen que el 55 % de todas sus interacciones en internet involucra a una IA.

Del mismo modo, estiman que el 54 % de las interacciones en sitios web de empresas también son gestionadas por IA.

Casi todos los encuestados (92 %) afirmaron haberse encontrado con IA o bots al usar redes sociales, y el 63 % señaló que esto ocurre con frecuencia.

Bastan 40 minutos para que empiecen a sentirse fatigados por la cantidad de contenido generado por bots que consumen.