La mayoría de los niños desean carreras prácticas a pesar del auge de la IA

A pesar de vivir en la era de la inteligencia artificial, casi el 90 % de los niños afirma querer trabajos prácticos o manuales en el futuro.

Un estudio realizado por Red Wing y Talker Research de 2.000 padres y sus hijos de la generación alfa (de 5 a 16 años) revela que, en lugar de inclinarse hacia carreras puramente digitales, los niños muestran un gran interés en trabajos centrados en las personas.

El 90 % de los niños desea un trabajo en el que pueda ayudar a los demás, y el 87 % quiere desarrollar su creatividad.

Este interés por carreras físicas y resistentes a la automatización por IA está impulsando conversaciones familiares tempranas. De hecho, el 90 % de los padres ya han hablado sobre trayectorias profesionales con sus hijos.

En promedio, los padres consideran que los 9 años es la edad ideal para comenzar estas conversaciones, aunque el 14 % lo hace cuando sus hijos tienen 5 años o menos.

A medida que la tecnología transforma el mercado laboral, los oficios manuales y los trabajos operativos gozan de un fuerte respaldo.

El estudio reveló que el 68 % de los niños saben qué son los trabajos manuales y operativos. El 85 % los considera positivos y el 88 % los percibe como importantes.

Además, el 70 % de los niños expresan un interés directo en dedicarse a un oficio manual.

Los padres apoyan enormemente estas opciones profesionales. El 70 % afirma que animaría a sus hijos a dedicarse a un oficio, ya que ellos trabajan en este sector.

Entre los principales motivos para orientar a los niños hacia estas carreras prácticas destacan un buen equilibrio entre la vida laboral y personal (49 %) y la oportunidad de obtener ingresos elevados (42 %).

“Independientemente del sector o la dirección profesional que los niños elijan, es fundamental que los padres empiecen a hablar de opciones desde una edad temprana”, dijo Dave Schneider, director de marketing de Red Wing Shoe Company.

“La generación alfa representa la próxima oleada de nuestra fuerza laboral. Si los preparamos dándoles a conocer todas las posibilidades y, además, les ofrecemos las herramientas para alcanzarlas, todos salimos ganando”.