San Juan es la noche más corta del año y también la más mágica. Los días previos a San Juan la gente alrededor habla de magia, de fuego, de llamas, de playas, de deseos. Es que en algunas culturas, se trata de la noche más mágica del año y todo confabula a nuestro favor para que las energías positivas fluyan y podamos hacer de la Noche de San Juan un punto de inflexión en nuestra buena suerte.

El origen de la Noche de San Juan representa una fiesta pagana de culto al Sol, también en homenaje a los tiempos de cosecha y como un elemento purificador. Se trata de un elemento dinamizador de quemar todas las energías negativas y estrenar una nueva etapa de prosperidad.

En clave religiosa, en esta misma fecha se recoge en la Biblia el nacimiento de Juan Bautista. Una llegada que fue anunciada por Zacarías con una gran hoguera en la noche del 23 al 24 de junio. De ahí que se adaptara la fiesta pagana al cristianismo para celebrar el advenimiento de Juan Bautista con el encendido de hogueras nocturnas en esta fecha del calendario.

Como sea, pagana o religiosa, esta noche es una noche ideal para pedir deseos. Solo necesitamos simples elementos: agua, fuego, energía y las ganas de celebrar. Aquí te compartimos rituales sencillos para que atraigas lo que deseas; elige el que más te guste.

Un velero pasa junto a una hoguera del solsticio de Sankt Hans que arde en una plataforma flotante en el mar Báltico, en el puerto de Snekkersten, cerca de Helsingoer, Dinamarca, el 23 de junio de 2026. Sankt Hans combina dos tradiciones danesas: las celebraciones del solsticio de verano y la festividad cristiana de San Juan el Bautista ( Reuters )

Noche especial para purificar

La purificación en la Noche de San Juan se alcanza a través del fuego y del agua, por eso la mayoría de rituales tiene estos elementos como protagonistas. En este caso, debes echar agua en un recipiente y añadir un poco de sal. A partir de las 00:00 debes dejar el vaso fuera de la casa, donde permanecerá toda la noche y todo el día siguiente. De esta forma, se canalizan y se recargan las energías de la Luna y el Sol. Luego debes utilizar esa agua para limpiar puertas y ventanas y concluir la purificación.

Quemar objetos en la noche de San Juan

La quema de objetos es uno de los rituales más populares. En este caso, muchas son las personas que escriben en un papel todos sus deseos y anhelos, o incluso pueden escribir todo lo contrario: miedos, fobias, errores del pasado, y en definitiva, todo aquello que quieren dejar atrás. Como último paso lo queman para dejar a un lado las malas energías y así atraer a las buenas. También puedes quemar para aprender a soltar aquello que no te hace bien.

Además, puedes realizar este ritual quemando objetos, como por ejemplo una pulsera que consideras que ya no debes llevar, un libro, entre otros objetos.

Pedir deseos

Otro de los rituales más famosos es la petición de deseos. De la misma forma que la quema de objetos, este ritual consiste en apuntar en un papel todos tus deseos. Lo más común en este sentido es escribir en una hoja, los deseos o anhelos y lanzarlos al mar. Debes saber que puedes introducir la hoja de deseos dentro de una botella y dejarla surcar por el mar, o, por el contrario, puedes lanzar el papel sin más.

Atraer el dinero en San Juan

El ritual para atraer el dinero es muy conocido también en numerosas partes del mundo. En este caso, a las 12 de la noche del día de San Juan debes dejar una bolsa con céntimos y un billete, en ella también debes introducir un imán y un cascabel. Finalmente, debes coser la bolsita con hilo y dejarla en el lugar que prefieras, señalamos que el sitio ideal para dejarlo es en el bolso. Este ritual hará que la suerte acuda a ti en forma de dinero.

Dormir con tres papas

El hecho de dormir con tres papas suena raro, pero es otro de los rituales que puedes hacer durante esta noche. Este ritual consiste en escoger tres papas o patatas e introducirlas debajo de la almohada para dormir con ellas. Una de ellas debe estar sin piel, la otra marcada y la última entera. Al día siguiente debes introducir la mano debajo de la almohada y escoger una de las 3. Según la que escojas tendrá un significado u otro. La papa sin piel simboliza la mala suerte, la papa marcada significa que tu vida estará en alternancia entre momentos positivos y momentos negativos. Y por último, la papa entera simboliza la buena suerte. ¡Atrévete y adivina tu futuro!