Fuga de aire en la Estación Espacial Internacional obliga a astronautas a prepararse para evacuar

Cinco astronautas se refugiaron y se prepararon para una posible evacuación de la Estación Espacial Internacional (ISS) mientras intentaban contener una fuga de aire que se había agravado.

El viernes, el centro de control de misión de la NASA les ordenó trasladarse a sus naves espaciales acopladas por si era necesario evacuar, mientras una tripulación rusa trabajaba en la reparación de un túnel de transferencia que presentaba grietas.

Unas dos horas después, la NASA revocó la orden y autorizó a los astronautas a regresar a la estación, mientras la agencia y su contraparte rusa, Roscosmos, analizaban la evolución de la pérdida de aire. Ese mismo día, la agencia espacial rusa informó que sus expertos habían detectado dos fugas a bordo de la ISS, aunque aseguró que no existía ningún riesgo inmediato para la tripulación.

Según la agencia espacial rusa, la primera fuga fue sellada rápidamente y ya estaban en marcha los trabajos para cerrar la segunda. También afirmó que los sistemas de la estación no estaban en peligro.

open image in gallery Vista de la Tierra desde la cúpula de la Estación Espacial Internacional ( Reuters )

La NASA y Roscosmos, los dos principales operadores de la estación, llevan meses discutiendo el origen y las posibles soluciones para las pequeñas pérdidas de aire detectadas en el módulo de servicio ruso Zvezda, una estructura clave de la ISS, el laboratorio orbital del tamaño de un campo de fútbol donde astronautas viven y trabajan a unos 400 kilómetros de la Tierra.

Aunque las filtraciones habían sido relativamente menores durante los últimos meses, el viernes la pérdida de aire se duplicó, pasando de una a dos libras diarias, según informó Reuters, que citó a un alto funcionario de la NASA bajo condición de anonimato.

Al explicar las medidas preventivas, la portavoz de la NASA, Bethany Stevens, señaló en X que el túnel de transferencia del módulo Zvezda, conocido como PrK, presenta grietas y fugas desde hace tiempo, y que Roscosmos intentó contener el problema mediante reparaciones parciales y medidas operativas.

“La NASA y Roscosmos han estado trabajando para determinar la causa principal de las grietas”, escribió Stevens, quien añadió que las nuevas filtraciones llevaron a la agencia rusa a realizar una reparación más amplia el viernes 5 de junio.

Como medida preventiva, la NASA pidió a los cuatro integrantes de la misión SpaceX Crew-12 y al astronauta Chris Williams que permanecieran en estado de alerta dentro de la nave Dragon mientras avanzaban los trabajos.

“Seguimos trabajando con nuestros homólogos rusos, junto con el resto de la comunidad internacional que apoya la estación espacial, para llegar a una solución más permanente”, concluyó Stevens.

open image in gallery Paneles solares del segmento ruso de la Estación Espacial Internacional ( Reuters )

Actualmente, la ISS alberga a siete astronautas pertenecientes a dos misiones. Entre ellos está el equipo Crew-12, integrado por los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta de la Agencia Espacial Europea Sophie Adenot y el cosmonauta de Roscosmos Andrey Fedyaev, quienes llegaron en febrero.

La otra misión está compuesta por el astronauta estadounidense Christopher Williams y los cosmonautas Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikayev, que arribaron en noviembre. Según el funcionario consultado, Kud-Sverchkov y Mikayev, que no participaron de los protocolos de evacuación, planeaban utilizar una sierra para acceder a una zona donde creían que estaba la grieta responsable de la pérdida de aire.

Funcionarios de la NASA cuestionaron ese método, añadió la fuente, lo que llevó al centro de control de misión en Houston a activar los procedimientos de refugio seguro.

Más tarde, Bethany Stevens informó que la orden fue levantada y que los astronautas pudieron regresar a la estación una vez que Roscosmos suspendió temporalmente los trabajos de reparación.

Las órdenes de evacuación son poco frecuentes en la estación espacial. En los últimos años, sin embargo, fragmentos de basura espacial con riesgo de colisión y variaciones menores en la pérdida de aire obligaron a activar estos protocolos. Aun así, los astronautas nunca tuvieron que abandonar la estación en sus 27 años de historia.

Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debate una ley para extender la vida útil prevista de la ISS por dos años más, hasta 2032, con el objetivo de darles más tiempo a empresas privadas para desarrollar un reemplazo.

La iniciativa cuenta con el respaldo del republicano Ted Cruz y la demócrata Maria Cantwell, presidente y principal referente de la oposición, respectivamente, del Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado, y forma parte de un esfuerzo más amplio por contrarrestar la creciente influencia de China en el espacio.

Los líderes del Senado y la Cámara de Representantes siguen negociando una versión consensuada del proyecto.

Traducción de Leticia Zampedri