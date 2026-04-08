Tripulación de Artemis II nombra un cráter lunar en honor a la esposa fallecida de uno de los astronautas

Como primeros seres humanos en contemplar el lado oscuro de la Luna, la tripulación de la misión Artemis II tiene el privilegio de bautizar algunas de sus formaciones, y le dieron a un cráter un nombre muy especial.

El lunes (6 de abril), la misión Artemis II hizo historia al completar el periodo de observación lunar y batir el récord del vuelo espacial tripulado más lejano. Los astronautas bautizaron un cráter recién observado como “Integrity”, en honor a su cápsula. Sin embargo, otro recibió un nombre aún más sentimental, que hizo llorar a la tripulación y a los observadores.

“Hace varios años, comenzamos este viaje en nuestra unida familia de astronautas y perdimos a un ser querido”, comentó el astronauta Jeremy Hansen. “Se llamaba Carroll. Era la esposa de Reid y la madre de Katie y Ellie”.

Hansen continuó: “Es un punto brillante en la Luna. Y nos gustaría llamarlo Carroll”. A continuación, todos los astronautas se dieron un abrazo grupal.

El nombre “Carroll” se le dio en honor a la difunta esposa del comandante de Artemis II, Reid Wiseman, Carroll Taylor Wiseman, quien falleció de cáncer en 2020, a los 46 años.

El emotivo momento dejó a muchos espectadores conmovidos.

“Carroll es ahora un punto brillante en nuestra Luna porque cuatro personas, que viajaron más lejos de la Tierra de lo que ningún ser humano ha estado jamás en los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, amaban tanto a alguien que la llevaron consigo durante todo el camino hasta allí”, escribió alguien.

Otra persona comentó: “El cráter Carroll. Me hizo llorar un poco, no voy a mentir”.

Alguien más observó: “Sinceramente, siento que este es uno de los momentos más hermosos de la humanidad que presenciaré en mi vida”.

Una usuaria de Instagram se emocionó hasta las lágrimas mientras grababa un video al respecto. Añadió: “Ser humanos es realmente lo único que tenemos, ¿no?”.

En X/Twitter, una usuaria afirmó: “CHICOS, estoy llorando en el antro”.