La NASA ha revelado que un meteorito que provocó una fuerte explosión sobre el Cabo Cod, en Massachusetts, EE. UU., podría haber caído en la bahía.

Los residentes de la región de Nueva Inglaterra se vieron conmocionados poco después de las 2:00 p. m. del sábado cuando un meteorito se fragmentó a 64 km de altura sobre el noreste de Massachusetts y el sureste de Nuevo Hampshire, según informó la NASA en un comunicado difundido por los medios de comunicación.

“Se estima que la energía liberada durante la ruptura equivale a unas 300 toneladas de TNT, lo que explica el fuerte ruido”, explicaron en el mensaje.

El cuerpo celeste se convirtió en meteorito al impactar contra la Tierra, en lugar de simplemente desintegrarse. La NASA cree que la roca espacial cayó en medio de la bahía del Cabo Cod, en un evento que la agencia denominó “aplastador de peces”.

open image in gallery La NASA ha revelado que un meteorito que provocó una explosión sobre el Cabo Cod podría haber caído en la bahía ( Daniel Wilcox )

Dado que el meteorito cayó en 30 m de agua y probablemente posee propiedades magnéticas, un cazador de rocas espaciales puede recuperarlo.

“La mayoría de los meteoritos son fuertemente atraídos por un imán, y estos se encuentran al alcance de una cuerda de 30 m colgada de un barco. Por si a alguien le interesan estos datos curiosos”, dijo la NASA en su sitio web.

The Independent se ha puesto en contacto con la NASA para obtener información actualizada sobre el meteorito.

Varios residentes de Nueva Inglaterra compartieron con los medios de comunicación videos de fuertes estruendos que resonaron en sus hogares, y un residente de Newton, Massachusetts, describió cómo toda su casa había comenzado a temblar.

open image in gallery Dado que el meteorito cayó a unos 30 m de profundidad y es probable que tenga propiedades magnéticas, un cazador de rocas espaciales podría recuperarlo ( NASA/Google Earth )

“Fue como si alguien estuviera cerrando todas las puertas de la casa de golpe al mismo tiempo”, dijo Manny Kharasch al programa Good Morning America de ABC News. Añadió: “Fuese lo que fuese esa onda expansiva, fue suficiente para mover las cosas”.

El impacto del meteorito no se limitó solo a Nueva Inglaterra.

Según Associated Press, Robert Lunsford, de la Sociedad Americana de Meteoros, dijo que la organización sin fines de lucro recibió docenas de informes desde Delaware hasta Montreal (Canadá) de personas que escucharon un estruendo, sintieron temblar el suelo o vieron una bola de fuego en el cielo.

La NASA afirmó que el meteorito era un objeto natural, no un satélite ni basura espacial.

Traducción de Sara Pignatiello