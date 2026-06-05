Científicos buscan indicios de vida extraterrestre en el visitante interestelar 3I/Atlas

Los científicos buscaron indicios de tecnología extraterrestre en uno de los únicos visitantes conocidos que nos han llegado desde otro sistema solar, pero no encontraron nada.

El 3I/ATLAS fue descubierto el año pasado e identificado como el tercer visitante interestelar de este tipo encontrado hasta la fecha, después de 1I/’Oumuamua y 2I/Borisov. La naturaleza inusual y desconocida de tales objetos ha dado lugar a especulaciones de que podrían ser incluso naves espaciales enviadas por civilizaciones extraterrestres.

Ahora, el Instituto SETI (creado para buscar señales de extraterrestres) afirma que escaneó el objeto y descubrió que, a fin de cuentas, parece ser un objeto natural. No obstante, los investigadores argumentan que el hallazgo es útil y podría ayudarnos a comprender mejor lo que podríamos ver si llegáramos a examinar un objeto creado por vida extraterrestre.

“Con el tiempo, nuestras propias naves espaciales Voyager se convertirán en artefactos extraterrestres en otros sistemas estelares”, observó Sofia Sheikh, autora principal del nuevo artículo. La investigadora resalta que, consecuentemente, es importante conocer la distribución natural de los objetos interestelares para poder identificar cualquier anomalía que algún día pudiera ser señal de un objeto interestelar artificial’.

Esta foto muestra al cometa interestelar 3I/Atlas surcando el espacio, a 300 millones de kilómetros de la Tierra, el miércoles 19 de noviembre de 2025. La imagen fue tomada desde Manciano, Italia ( Gianluca Masi vía AP )

Los investigadores examinaron el cometa 3I/ATLAS durante ocho horas con el Allen Telescope Array en California. Lo observaron en una gama de diferentes frecuencias de señales de radio, con un particular énfasis en examinar aquellas que no se producen en la naturaleza.

Encontraron 74 millones de señales de banda estrecha, del tipo que se cree que solo son producidas por tecnología artificial. Pero después de eliminar las interferencias humanas y rastrear aquellas que seguían el movimiento del objeto interestelar, solo quedaron 200 y se determinó que provenían de la Tierra o de nuestros propios satélites.

Según los investigadores, los hallazgos demuestran que podríamos estar preparados para detectar tales señales si existieran, además de demostrar la rapidez y eficacia con que nuestros equipos pueden buscarlas cuando se detecta un objeto interesante.

“Los resultados de 3I/ATLAS muestran lo realista que es detectar una señal con la tecnología de la que disponemos hoy en día”, afirmó Valeria García López, coautora. “Por eso es importante seguir buscando tecnosignaturas, incluso en objetos de los que quizá no esperemos que emitan señales”.

El trabajo se presenta en un nuevo artículo, ‘A Search for Radio Technosignatures from Interstellar Object 3I/ATLAS with the Allen Telescope Array’, publicado en The Astronomical Journal.