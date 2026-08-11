Así fue la boda secreta de Tom Holland y Zendaya en una exclusiva finca del Reino Unido

Tom Holland y Zendaya, una de las parejas más populares de Hollywood, celebraron en secreto una boda valorada en unos 670.000 dólares en una extensa finca de Surrey, donde los invitados tuvieron prohibido usar teléfonos celulares y la ceremonia siguió una temática inspirada en la naturaleza.

La pareja, que se conoció hace exactamente una década durante el rodaje de Spider-Man: De regreso a casa, atraviesa un gran momento profesional. Actualmente, ambos protagonizan dos de los estrenos más importantes de la temporada: La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, y Spider-Man: Un nuevo día, la más reciente entrega de la franquicia.

Holland, de 30 años, y Zendaya, de 29, se casaron a principios de este año. El actor confirmó el matrimonio en una entrevista con Esquire UK publicada en junio, después de que circularan en internet imágenes generadas con inteligencia artificial que supuestamente correspondían a la ceremonia.

Aunque los detalles de ese primer enlace se mantuvieron en reserva, ahora se conoció que la pareja celebró una gran fiesta el martes 4 de agosto en el exclusivo hotel Beaverbrook, en Surrey.

El establecimiento de cinco estrellas se describe como una tradicional finca inglesa con vista a las colinas de Surrey y se encuentra a menos de 24 kilómetros de la residencia que la pareja tiene en Richmond. La propiedad perteneció al fallecido magnate de la prensa Lord Beaverbrook, quien recibió allí a figuras como Winston Churchill, Rudyard Kipling y Elizabeth Taylor.

open image in gallery La pareja ha dedicado las últimas semanas a promocionar sus dos estrenos más recientes ( Getty )

Una fuente dijo a The Sun que la pareja “hizo todo lo posible para evitar que se filtrara información o fotografías” del evento. “Ni los invitados ni el personal podían ingresar con teléfonos celulares”, agregó.

El hotel Beaverbrook, renovado en 2017 con una inversión de unos 120 millones de dólares, cuenta con cuatro restaurantes, entre ellos uno de cocina japonesa, donde el menú degustación cuesta alrededor de 165 dólares por persona, sin incluir las bebidas. Además, la propiedad cuenta con amplios jardines y canchas de pádel y tenis.

“La boda tuvo una temática muy inspirada en la naturaleza”, aseguró otra fuente a la revista estadounidense People. También señaló que los tres hermanos de Holland asistieron a la celebración y vistieron esmóquines negros con pequeñas flores silvestres en los ojales de sus chaquetas.

open image in gallery Tom Holland y Zendaya habrían reservado en exclusiva toda la finca para su boda, según diversos reportes ( Beaverbrook Estate/Instagram )

La celebración contrasta con la que fue considerada la boda de celebridades más comentada del año: la de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York. La cantante de ‘Blank Space’ y la estrella del fútbol americano paralizaron Manhattan con una fiesta de dos días en el Madison Square Garden, cuyo costo se estimó en al menos 20 millones de dólares. Al finalizar la celebración, anunciaron su matrimonio a través de enormes pantallas electrónicas instaladas en el exterior del recinto.

Aunque Holland y Zendaya suelen hacer referencias a su relación durante la promoción de sus proyectos —en ocasiones, incluso juntos—, todo indica que sus seguidores difícilmente conocerán más detalles sobre su boda.

La pareja ha sido muy cuidadosa a la hora de mantener su vida privada lejos del foco público. De hecho, decidió no anunciar su compromiso después de que Holland le propusiera matrimonio durante las fiestas de Navidad de 2024.

Al explicar por qué establecieron ese límite, la protagonista de Euphoria, Zendaya, dijo en abril durante el pódcast Modern Love de The New York Times: “Siento que existe un nivel de involucramiento parasocial con mi relación personal, y lo entiendo.

“Sé que soy una figura pública y él también. Además, crecimos frente al público e hicimos películas en las que nuestros personajes se enamoran, así que entiendo perfectamente por qué la gente siente esa conexión. No quiero minimizarlo diciendo: ‘No se metan en mi vida’, o algo por el estilo.

“Pero también soy una persona muy reservada y hago todo lo posible por conservar algunas cosas solo para mí y para él”.

Traducción de Leticia Zampedri