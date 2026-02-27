Los observadores de estrellas tienen la oportunidad de ver seis planetas enlazarse en el cielo a finales de febrero, y la mayoría serán visibles a simple vista.

Es lo que se conoce como desfile planetario, que se produce cuando varios planetas aparecen alineados en el cielo a la vez. Los planetas no están realmente en línea recta, sino muy juntos a un lado del Sol.

Por lo general, durante este tipo de fenómenos, los observadores del cielo pueden ver dos o tres planetas tras la puesta de Sol, según la NASA.

El sábado, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán visibles a simple vista si el cielo está despejado. Urano y Neptuno solo pueden verse con binoculares y telescopios ( AP )

Las aglomeraciones de cuatro o cinco planetas que pueden verse a simple vista son menos frecuentes y se producen cada pocos años. El año pasado hubo alineaciones de seis y los siete planetas.

¿Cuándo serán visibles?

El sábado, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán visibles a simple vista si el cielo está despejado. Urano y Neptuno solo podrán verse con prismáticos y telescopios.

¿Cuál es la mejor hora para verlo?

Sal al exterior aproximadamente una hora después de la puesta de sol y aléjate de edificios altos y árboles que bloqueen la vista. Mira hacia el cielo occidental y observa a Mercurio, Venus y Saturno cerca del horizonte. Júpiter estará más arriba, junto con Urano y Neptuno.

¿Cómo saber si has visto a un miembro del desfile?

“Si parpadea, es una estrella. Si no parpadea, es un planeta”, afirma la científica planetaria Sara Mazrouei, del Politécnico Humber de Canadá.

El desfile debería ser visible durante el fin de semana y en los días posteriores. Finalmente, Mercurio se inclinará y se sumergirá bajo el horizonte.

Al menos un planeta brillante es visible la mayoría de las noches, según la NASA.

Vislumbrar muchos en el cielo a la vez es una forma divertida de conectar con astrónomos de siglos pasados, según comentó la científica planetaria Emily Elizondo, de la Universidad Estatal de Michigan.

Los antiguos astrónomos solían estudiar el universo “con solo mirar las estrellas y los planetas”, explicó Elizondo, y agregó que también podíamos disfrutar de esa actividad hoy en día.

Traducción de Sara Pignatiello