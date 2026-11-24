La protagonista más comentada de las películas que aspiran a conquistar los premios de este año no es una leyenda del cine que busca relanzar su carrera, una modelo convertida en actriz que se somete a una extraña transformación física ni una joven promesa que intenta restarle importancia a sus vínculos familiares con la industria. Se trata, en cambio, de una exdirectora ejecutiva de una empresa biotecnológica, conocida por sus suéteres negros de cuello alto y sus inquietantes ojos abiertos de par en par, que cumple una condena de prisión por fraude.

Con su predilección por los suéteres inspirados en Steve Jobs, su voz grave y forzada y su mirada fija, acentuada por un intenso delineado de ojos, Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, fue el máximo exponente de las empresarias tecnológicas exitosas de la década de 2010. En su momento, llegó a ser considerada la mujer multimillonaria más joven del mundo en amasar su fortuna por cuenta propia, gracias a la valoración de su empresa emergente, que prometía ofrecer una amplia variedad de análisis médicos a partir de una sola gota de sangre obtenida mediante un pinchazo.

Sin embargo, hacia finales de esa década, toda aquella imagen de éxito se derrumbó cuando se descubrió que la tecnología de Theranos no funcionaba como se había prometido y la empresa terminó por disolverse. En 2023, Holmes ingresó en prisión tras ser declarada culpable el año anterior de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para cometer fraude electrónico.

open image in gallery Malas intenciones: Elizabeth Holmes deslumbró al mundo de la biotecnología con sus promesas sobre los análisis de sangre ( Theranos )

Sin embargo, poco antes de ingresar en Camp Bryan, una prisión de mínima seguridad en Texas, Holmes y su prometido, Billy Evans, tomaron una decisión tan insólita como difícil de comprender: invitaron a su casa al documentalista satírico Nathan Fielder y a su codirector, Lance Oppenheim, para que registraran cada uno de sus movimientos frente a las cámaras.

El resultado es Puedes verlo todo, un documental de tres horas que busca adentrarse en la mente de Holmes y responder varias preguntas: ¿de verdad cree que no hizo nada malo en Theranos, como siempre ha sostenido? ¿Su nueva imagen de “Liz”, una especie de madre conectada con la naturaleza, que viste prendas de cachemira y anda descalza, es otra estrategia para manipular al público, como lo fueron los suéteres y el lápiz labial rojo que lucía cuando aparecía en la portada de Forbes? ¿Y los propios cineastas también terminarán por caer bajo su influencia?

Cuando la película se estrenó en Estados Unidos el mes pasado, recibió una avalancha de críticas de cinco estrellas y recaudó 15 millones de dólares en taquilla, hasta convertirse en el documental más taquillero del país en los últimos 15 años. Además, se especula que podría hacer historia en los premios Oscar del próximo año al convertirse en el primer documental nominado en la categoría de mejor película.

open image in gallery Nathan Fielder junto a Elizabeth Holmes en ‘Puedes verlo todo’ ( A24 )

Incluso en el Reino Unido, donde Theranos nunca operó, las salas de cine han registrado una demanda extraordinaria de entradas antes del estreno de la película, previsto para el 20 de noviembre. Clare Binns, directora creativa de la cadena de cines Picturehouse, comparó el entusiasmo del público con el furor que desató el estreno de Barbie, de Greta Gerwig, en 2023. “La gente tiene unas ganas de verla que no habíamos visto desde entonces”, declaró a The Guardian el mes pasado. “Y que se trate de un documental de tres horas es una locura”.

El furor por Holmes es tal que la serie The Dropout, de Disney+, en la que Amanda Seyfried interpretó a la empresaria con su característico suéter negro de cuello alto en 2022, registró un aumento del 186 % en audiencia desde el lanzamiento del tráiler de Puedes verlo todo en septiembre. De hecho, quienes quieran conocer más sobre la historia de Holmes después de ver el documental de Fielder y Oppenheim tienen varias opciones. La serie de Disney se basa en un fascinante pódcast del mismo nombre, mientras que el libro Bad Blood, publicado en 2018, fue escrito por John Carreyrou, el periodista que destapó el escándalo de Theranos. También está The Inventor, un documental de 2019 dirigido por Alex Gibney, ganador del Oscar.

Está claro que esta figura tan polémica como fascinante sigue despertando un enorme interés. Si bien las historias de estafadores y farsantes suelen cautivar al público, Holmes genera una curiosidad persistente, e incluso cierta perplejidad, que supera con creces la de otros personajes similares. Y cada intento por desenmascararla y descubrir quién es en realidad parece dejar más preguntas que respuestas.

open image in gallery Holmes basó su imagen como directora ejecutiva en el icónico estilo de Steve Jobs ( Getty )

Pero si Holmes es capaz de reinventarse una y otra vez, ¿qué sabemos con certeza sobre ella? La empresaria, que ahora tiene 42 años, creció en Texas, en una familia que presumía de descender de Charles Louis Fleischmann, el empresario inmigrante que fundó el imperio de levadura para panadería Fleischmann’s Yeast. “Creo que sus padres añoraban mucho aquellos tiempos en los que la familia era una de las más ricas de Estados Unidos”, contó Joseph Fuisz, un antiguo amigo de la familia, al pódcast The Dropout. “Y creo que Elizabeth absorbió esas aspiraciones desde muy pequeña”.

Sin embargo, fue otro empresario famoso quien terminó por convertirse en su principal modelo a seguir. Desde niña, Holmes sentía una profunda admiración por Steve Jobs, fundador de Apple, que se intensificó cuando abandonó la prestigiosa Universidad de Stanford a los 19 años para crear la empresa emergente que más tarde se convertiría en Theranos. El hecho de que Jobs también hubiera dejado la universidad era una parte fundamental de su leyenda.

Cada intento por desenmascararla y descubrir quién es en realidad parece dejar más preguntas que respuestas

La gran idea de Holmes giraba en torno a una diminuta gota de sangre. El dispositivo Edison de Theranos, promocionado como el “iPod de la atención médica” en otro guiño a Jobs, se presentaba como una máquina revolucionaria capaz de realizar múltiples análisis de diagnóstico en cuestión de minutos a partir de una pequeña muestra de sangre obtenida con un pinchazo. El miedo de Holmes a las agujas se mencionaba una y otra vez como una de sus principales motivaciones.

La propuesta cautivó a numerosos inversionistas de renombre, como Rupert Murdoch, los exsecretarios de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger y George Shultz, y el multimillonario Larry Ellison. Theranos logró recaudar más de 700 millones de dólares y, en septiembre de 2013, anunció que comenzaría a ofrecer análisis de sangre en establecimientos de la cadena Walgreens en todo Estados Unidos.

Holmes también despertó el interés de la prensa con su historia de joven emprendedora que buscaba revolucionar la atención médica y había logrado crear una empresa valorada en 9.000 millones de dólares. En las fotografías promocionales aparecía con los ojos muy abiertos y un pequeño tubo de sangre en la mano, o posaba frente a las paredes blancas de la sede de Theranos en Palo Alto, donde figuraba una frase de Yoda, el personaje de Star Wars: “Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”.

open image in gallery Amistades influyentes: Holmes conversa con Bill Clinton en un evento en 2015 ( Getty )

Su peculiar forma de vestir, el tono de voz forzado y su penetrante mirada de ojos azules contribuyeron a crear un aura de misterio a su alrededor, reforzada por su extraordinaria capacidad para ganarse el apoyo y la confianza de inversionistas y miembros de la junta directiva con gran poder y prestigio.

Cómo logró convencerlos es quizá una de las tantas razones por las que su historia sigue fascinándonos. En teoría, parece inconcebible que inversionistas experimentados y personas que habían ocupado los cargos más altos del mundo empresarial y del Gobierno se dejaran engañar por las promesas vacías de una joven con tan poca experiencia en los negocios y la ciencia.

En una entrevista con The New York Times en 2023, Holmes explicó que creía que su imagen exagerada la ayudaba a proyectarse como alguien que “sabía hacer negocios y merecía que la tomaran en serio, en lugar de verla como una niña o una joven sin buenas ideas”. Sin embargo, es posible que su capacidad para mostrar cierta vulnerabilidad juvenil en situaciones más privadas también haya influido. Incluso Fielder describió a la protagonista de su documental como una persona que “te hace bajar la guardia cuando la conoces en persona”.

open image in gallery Holmes junto a su pareja, Billy Evans, después de una audiencia judicial ( Getty )

La filosofía de “finge hasta que lo consigas” es muy común en Silicon Valley, donde los fundadores de empresas exageran sus logros y las capacidades de sus tecnologías para atraer inversionistas, aunque la realidad sea mucho menos prometedora. Algunos directores ejecutivos incluso crean su propia leyenda a través de relatos que luego presentan como verdades absolutas. Sin embargo, cuando está en juego la salud de los clientes, las promesas exageradas y la construcción de una imagen de éxito pueden convertirse en un problema.

Y, por más que Holmes intentara convencer a los demás con su discurso, lo cierto era que su máquina Edison no funcionaba. Los prototipos presentaban fallas frecuentes y muchos de los análisis de Theranos se realizaban con equipos adquiridos a otras empresas. El periodista John Carreyrou, de The Wall Street Journal, destapó estas irregularidades en un artículo publicado en 2015. Holmes intentó defenderse con el discurso habitual de los fundadores de empresas tecnológicas: “Cuando trabajas para cambiar las cosas, primero creen que estás loco, después luchan contra ti y, de repente, cambias el mundo”.

Pero las señales de que todo se venía abajo ya eran evidentes, y esta vez no se trataba de frases de Yoda escritas en las paredes. Theranos prometía ayudar a las personas a “detectar posibles enfermedades en etapas más tempranas” mediante una nueva tecnología de diagnóstico que también permitiría mejorar la atención médica en distintos entornos, desde los campos de batalla hasta los quirófanos. Durante tres años, se realizaron alrededor de 1,5 millones de análisis a miles de personas. Sin embargo, con el tiempo se descubrió que muchos de los resultados eran inexactos y que numerosas muestras se diluían y se procesaban con analizadores convencionales. En 2016, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid prohibieron a Holmes ser propietaria, dirigir o administrar un servicio de análisis de sangre durante dos años. Para 2018, la empresaria ya había renunciado a su cargo de directora ejecutiva y Theranos se había disuelto.

Después llegó un juicio que cautivó a Estados Unidos y despertó interés en otros países. En enero de 2022, Holmes fue declarada culpable de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para cometer fraude electrónico, todos relacionados con los inversionistas de Theranos, aunque fue absuelta de los cargos vinculados con los pacientes. Comenzó a cumplir su condena de prisión en mayo de 2023, poco después de que Fielder y su equipo terminaran de filmar el documental.

open image in gallery 2021: El juicio contra Holmes, en el que sería declarada culpable de fraude penal ( AFP/Getty )

En el documental, antes de ingresar en una prisión federal de mínima seguridad en Bryan, Texas, Holmes deja atrás su imagen de empresaria severa y exitosa, abandona el tono de voz grave y adopta una nueva faceta: la de una madre dedicada a sus dos hijos, William, de cinco años, e Invicta, de tres, que viste ropa de tonos neutros y suaves. Da la impresión de ser ingenua, incluso frágil, y lo que quizá más intriga al público es que parece seguir convencida de su inocencia, hasta el punto de asegurarle a Fielder que nunca ha mentido en su vida.

¿De verdad se lo cree? ¿O se trata de otro personaje que Holmes ha creado para manipular al público de una forma distinta? ¿Cómo es posible que alguien tenga tan poca conciencia de sí mismo como para invitar a su casa a un documentalista conocido por sus sátiras y creer que podrá controlar su imagen? ¿O acaso es una jugada brillante? ¿Es una mujer ingenua o una estratega fría y calculadora? El propio Fielder ha señalado que Holmes es “del todo sincera” o “la persona más manipuladora que haya existido”, aunque también ha sugerido que “distintas cosas pueden ser ciertas sobre Elizabeth Holmes al mismo tiempo”.

Es probable que quienes vean Puedes verlo todo no encuentren respuestas claras a estas preguntas y lleguen a conclusiones distintas sobre la sinceridad de Holmes, incluso si están sentados uno al lado del otro.

Y en cuanto a quién es la “verdadera” Elizabeth Holmes, quizá ni ella misma sepa ya cómo responder.

Traducción de Leticia Zampedri