Cuatro de cada 10 estadounidenses planean darse un regalo especial estas fiestas y la persona promedio gastará $262 para ello.

Una encuesta de 2.000 estadounidenses que compran en línea encontró que los principales motivos para regalarse algo son necesitar el artículo (24 %), ver algo que les gusta mientras compran para otros (21 %) y premiarse por terminar sus compras navideñas (19 %).

Aunque no siempre lo planean, el 53 % termina comprándose al menos un regalo mientras busca los de otras personas. El 54 % solo lo hace si está en oferta, y el 43 % solo si es de su sitio web favorito.

Encargada por AliExpress y realizada por Talker Research, la encuesta encontró que el envío gratis es el factor más importante para los compradores en línea (47 %), seguido de las recompensas (24 %) y la facilidad de devoluciones y reembolsos (24 %).

El seguimiento de entregas y un servicio al cliente confiable les siguen con 23 % cada uno. Además, el 70 % coincide en que, en la economía actual, los regalos prácticos se aprecian más que nunca.

“Las compras navideñas suelen ser el momento en que la gente encuentra una oferta de algo que quería comprarse”, dijo Chris Gu, gerente de AliExpress. “Pero el precio es solo una parte de la ecuación. Los consumidores también juzgan el valor de esa oferta por lo que ocurre después de pagar”.

Para cuidar el presupuesto, el 43 % busca precios bajos, el 32 % espera a que los artículos entren en oferta y el 28 % empieza a comprar antes.

Los encuestados creen que se debe gastar más en la pareja ($214), seguida de los padres ($189), uno mismo ($182), los hermanos ($152), los amigos ($135) y los compañeros de trabajo ($119).

Los creadores de contenido también influyen: el 51 % probablemente los consultará para elegir regalos, el 70 % considera que sus recomendaciones son más confiables que las reseñas en línea y, en promedio, el 40 % de sus compras está influenciado por ellos.

Aun así, el 51 % probablemente se saldrá de su presupuesto, el 40 % podría dividir el costo de un regalo con alguien más y el 43 % podría posponer una compra por no saber qué regalar.