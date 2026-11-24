Los estadounidenses consumen unos 258 millones de libras de huevos al año.

Según una encuesta realizada por el American Egg Board y Talker Research de 5.000 adultos, el 97 % come al menos un huevo por semana, y quienes lo hacen comen casi una docena cada semana en promedio.

La mitad (50 %) dice que “literalmente no puede vivir sin huevos”.

Los huevos revueltos son los favoritos (28 %), seguidos de las tortillas (14 %), los huevos fritos con la yema hacia arriba (11 %) y los duros (7 %).

Los mejores acompañamientos, según los encuestados, son el queso cheddar (36 %), el queso americano (21 %) y el kétchup (16 %).

También a los encuestados les gusta acompañar sus huevos con tocino (47 %), salchicha (34 %) y papas hash brown (33 %).

Fuera del desayuno, prefieren los huevos rellenos (22 %) y los sándwiches de ensalada de huevo (21 %).

También hay combinaciones más atrevidas: los encuestados dicen haber comido huevos con pepinillos, mantequilla de maní, palomitas, camarones, atún e incluso helado.

Aun así, el 83 % coincide en que es exigente con la forma de prepararlos y cocinarlos.

Las razones para comer tantos huevos son el aporte de proteína (53 %), que son rápidos y fáciles de preparar (50 %), que simplemente saben bien (49 %) y que combinan con otros alimentos (31 %).

Entre los padres, que son el 33 % de los encuestados, el 86 % dice que sus hijos los comen sin falta y el 92 % los considera una fuente confiable de nutrientes.

“Lo que más destaca es que las personas no tienen que elegir entre nutrición, conveniencia y sabor cuando se trata de huevos”, dijo Nelson Serrano-Bahri, director de innovación del American Egg Board. “Son uno de esos alimentos comunes que atraen a padres e hijos, encajan en agendas ocupadas y funcionan en incontables recetas”.