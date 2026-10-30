Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan el divorcio tras tres años de matrimonio: informe

Según un informe, Margaret Qualley y Jack Antonoff han presentado oficialmente la solicitud de divorcio.

El músico (42) y la actriz conocida por su papel en la película La sustancia (32), se separaron durante el verano tras cinco años juntos, tres de ellos casados.

Según la revista People, la pareja presentó oficialmente la solicitud de divorcio el viernes 30 de octubre.

“Jack y Margaret han presentado la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo”, declaró una fuente cercana a la pareja al medio. Agregó: “Es una decisión consensuada”. The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Antonoff y Qualley para obtener declaraciones.

“Ambos comparten una profunda afinidad y amor mutuo, y aunque su relación sentimental esté terminando, sin duda serán amigos de por vida”, dijo la fuente.

Jack Antonoff explicó recientemente que encontraba fuerza al interpretar las canciones de amor que había compuesto sobre Qualley tras su ruptura ( Getty )

Antonoff comentó recientemente en una entrevista que encontraba fuerza al cantar canciones de amor escritas originalmente sobre Qualley.

El músico y productor ganador de un premio Grammy, conocido por sus colaboraciones de larga data con Taylor Swift, se encuentra actualmente de gira con su banda Bleachers. Su repertorio incluye canciones que escribió sobre Qualley, como ‘Dirty Wedding Dress’ y ‘You and Forever’.

Antonoff dijo al periódico británico The Guardian: “Sobre las canciones que escribí recientemente: obviamente estaba muy preocupado por ese tema en particular. Lo pensé mucho y detenidamente, y me pregunté: '¿Y si cambio la lista de canciones?', pero en mi interior había un jurado unánime que decía: 'No, este es el trato'”.

Continuó: “El trato que hice con mi público es que les voy a decir honestamente lo que siento y voy a arriesgarme en cualquier momento a tener que defenderlo, para siempre”.

“Cualquiera puede identificarse con la terrible tristeza y el dolor de una ruptura, pero también hay una gran fuerza en ello. En realidad, ha sido muy hermoso”, añadió Antonoff, y siguió: “Que la gente se reúna, que sepa de qué trata mi canción, que sepa cómo me siento ahora, que sepa lo que esa canción significa para ellos como oyentes, que lo compartan todo y, en cierto modo, lo celebren”.

Incorporó: “No reescribo el pasado, no me avergüenzo de las cosas que he dicho. Prefiero vivir algo públicamente que escapar de ello en privado”.

Antonoff y Qualley se conocieron en una fiesta en una azotea en 2021 y se comprometieron al año siguiente.

Su relación fue el centro de varios momentos clave de la cultura pop en los últimos años, incluyendo la inspiración para la canción ‘Margaret’ de Lana Del Rey y una boda repleta de estrellas en Nueva Jersey, Estados Unidos, en agosto de 2023 con invitados como Swift, Bruce Springsteen, Cara Delevingne, Channing Tatum y Zoë Kravitz.

Traducción de Sara Pignatiello