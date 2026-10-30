Revelan que una cantidad alarmante de adolescentes estadounidenses menores de edad apostaron en el último año

Casi 20 millones de adultos estadounidenses afirman experimentar cada año síntomas de una ludopatía peligrosa y adictiva, pero nuevos datos muestran que el riesgo ya no se limita a las personas mayores de 18 años.

Con el auge de las apuestas en línea, el problema se agrava entre los jóvenes estadounidenses, y casi la mitad de los adolescentes menores de edad apostaron el año pasado, según una encuesta publicada esta semana. Alrededor del 43 % de los adolescentes de entre 13 y 17 años realizaron apuestas el año pasado, según reveló la encuesta realizada a 1.677 personas. Muchos de estos adolescentes están desarrollando o ya padecen un trastorno, afirmó la Universidad de Rutgers de Nueva Jersey, Estados Unidos, que llevó a cabo la encuesta.

Alrededor del 11 % fueron clasificados como de alto riesgo de sufrir problemas, a pesar de ser menores de 18 años: la edad legal para participar en actividades de juego reguladas en EE. UU.

“Estos hallazgos deberían servir de llamada de atención para padres, educadores, profesionales de la salud y responsables políticos”, declaró Lia Nower, directora del Centro de Estudios sobre el Juego de la universidad, en un comunicado.

open image in gallery Casi la mitad de los adolescentes estadounidenses de entre 13 y 17 años afirman haber apostado en el último año, según revela una nueva encuesta, y el 11 % se considera en alto riesgo de sufrir problemas relacionados con el juego ( Getty Images/iStock )

Nower dirigió la investigación sobre los hallazgos.

“Las apuestas ya no se limitan a los casinos y las loterías. Cada vez están más presentes en los videojuegos, las retransmisiones deportivas y otros productos a los que los jóvenes tienen acceso”, detalló, y continuó: “Nos preocupaba que esto aumentara los índices de ludopatía entre los jóvenes, y ahora sabemos que sí está ocurriendo”.

Los investigadores examinaron 21 actividades de apuestas, incluidas las apuestas deportivas y de deportes electrónicos, el comercio de criptomonedas, los juegos de habilidad, las rifas, el bingo y el comercio en mercados de predicción.

Esta investigación supuso el primer estudio nacional de prevalencia en adolescentes y adultos jóvenes estadounidenses en casi 20 años.

El problema

La ludopatía es una adicción vinculada a problemas de salud mental y al abuso de sustancias. Puede agotar las finanzas y arruinar las relaciones, según el sitio web de Yale Medicine.

Comenzar a una edad temprana conlleva un mayor riesgo de sufrir angustia psicológica y desarrollar un problema con el juego, señala la Asociación Estadounidense de Psicología.

A pesar de ello, los adolescentes se han convertido en el grupo de apostadores de más rápido crecimiento en todo EE. UU., y un informe de enero de la organización sin ánimo de lucro Common Sense Media reveló que el 36 % de los chicos de entre 11 y 17 años habían apostado en el último año.

Asimismo, según un estudio de 2024 de la Universidad Central de Queensland en Australia, los hombres jóvenes tienen 3,4 veces más probabilidades de involucrarse en juegos de azar problemáticos que las mujeres de su misma edad. Sin embargo, una nueva investigación de Rutgers reveló que las tasas de apuestas de alto riesgo eran similares para las chicas.

open image in gallery Según un estudio, los hombres jóvenes tienen más del triple de probabilidades de caer en el juego problemático que las mujeres de su misma edad ( Getty Images/iStock )

El estudio también determinó que los adolescentes negros eran los más propensos a apostar, al igual que aquellos que vivían en hogares de bajos ingresos o con familiares que apostaban.

Parte de la razón de este cambio radica en una transformación importante en la forma en que la gente apuesta, como señaló Nower. Alrededor del 90 % de las apuestas se realizan ahora a través de teléfonos móviles, escribió Isaac Rose-Berman, investigador del Instituto Estadounidense para Niños y Hombres, en el medio en línea STAT el año pasado.

“Vivimos en una época en la que cualquiera puede tener un casino o una casa de apuestas en el bolsillo”, indicó Nower, y siguió: “Ahora, los adolescentes que deberían estar practicando deportes apuestan en ellos, a menudo junto a miembros de su familia”.

Un fallo histórico

La industria del juego estadounidense se expandió tras un fallo de la Corte Suprema en mayo de 2018 que legalizó las apuestas deportivas.

Los estadounidenses envidan miles de millones de dólares cada año en apuestas deportivas, según informaron a principios de este mes investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg.

open image in gallery El sector del juego se ha expandido tras una sentencia de la Corte Suprema de mayo de 2018 que legalizó las apuestas deportivas ( Getty Images )

La institución constató que el fallo había provocado un aumento en el uso de medicamentos para la depresión y la ansiedad.

En los 22 estados también se produjo un aumento considerable en los diagnósticos ambulatorios de trastornos de salud mental, los cuales están relacionados con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y demencia.

La solución

Nower y la universidad recomendaron varias medidas para ayudar a prevenir y combatir la adicción al juego entre los jóvenes estadounidenses.

En primer lugar, sugieren que iniciar la educación preventiva en la escuela secundaria puede ayudar a abordar los riesgos en el hogar y limitar el juego en la familia. En segundo lugar, los investigadores proponen fortalecer la supervisión de los productos emergentes similares a los juegos de azar y establecer una agencia reguladora federal para implementar medidas de protección que reduzcan el volumen de apuestas problemáticas.

Por último, solicitan la creación de una nueva oficina para la ludopatía dentro de los NIH (Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.), que podría proporcionar prevención y tratamiento en los casos en que el riesgo se considere mayor.

“No podemos esperar a que los jóvenes lleguen a la edad adulta para empezar a abordar los daños relacionados con el juego. Para entonces, tendremos índices muy altos de ludopatía”, concluyó Nower.

Las personas que luchan contra la ludopatía y necesitan ayuda pueden llamar a la Línea Nacional de Ayuda para Problemas con el Juego al 1-800-MY-RESET. En caso de crisis, llame o envíe un mensaje de texto al 988.

Traducción de Sara Pignatiello