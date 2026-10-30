Soy experta en menopausia: estos son mis consejos para combatir la niebla mental

Mientras navegas por las redes sociales, es posible que te hayas encontrado con publicaciones que presentan la testosterona como la solución definitiva para la niebla mental asociada con la menopausia.

Sin embargo, un nuevo estudio señala que no existen pruebas suficientes de que esta hormona pueda mejorar la memoria y otros síntomas cognitivos relacionados con la menopausia.

Investigadores del University College de Londres (UCL) observaron, a partir de experiencias clínicas, un aumento en las prescripciones de testosterona tanto en el Servicio Nacional de Salud (NHS) como en clínicas privadas del Reino Unido, lo que refleja el creciente interés por su posible utilidad durante la menopausia.

Para evaluar sus efectos, el equipo analizó cinco estudios sobre la capacidad de la testosterona para mejorar el aprendizaje y la memoria en mujeres posmenopáusicas. En total, participaron 244 mujeres, con una edad promedio de 57 años, que recibieron distintas dosis de testosterona o un placebo. Los estudios duraron entre cuatro y 26 semanas.

Los investigadores no encontraron mejoras estadísticamente significativas en la función cognitiva de las mujeres que recibieron testosterona.

La niebla mental es un síntoma frecuente de la menopausia que suele pasar inadvertido y puede afectar la concentración, la memoria y la confianza en una misma.

Para conocer mejor sus manifestaciones, las estrategias que pueden ayudar a sobrellevarla y las señales que indican cuándo conviene buscar atención médica, hablamos con la doctora Farah Ahmed, especialista en salud femenina y menopausia de The Medical Chambers Kensington.

¿Cuáles son las señales menos evidentes de la niebla mental durante la menopausia?

La niebla mental puede manifestarse de distintas maneras, aunque uno de los síntomas más habituales son los olvidos frecuentes.

“Por ejemplo, puedes tener dificultades para recordar dónde dejaste las llaves o perder objetos constantemente”, explica Ahmed. “A veces, las mujeres también tienen problemas para recordar los nombres de personas con las que han trabajado durante toda su vida”.

open image in gallery La niebla mental es un síntoma frecuente de la menopausia que a menudo pasa desapercibido ( Alamy/PA )

Otra posible señal es la necesidad creciente de hacer listas para recordar las tareas cotidianas.

“Por mi propia experiencia, también he notado que ahora necesito hacer listas todo el tiempo”, cuenta Ahmed. “Antes no tenía esa costumbre, pero ahora debo anotar las cosas para recordarlas. Si algo no está en la lista, simplemente se me olvida”.

En muchos casos, los familiares y las personas cercanas son los primeros en detectar estos cambios.

“Pueden empezar a preguntarte: ‘¿Ya hiciste esto? ¿Te acordaste de comprar aquello? ¿Pediste ese turno?’”, señala Ahmed.

“Cuando estas situaciones empiezan a repetirse y se convierten en un patrón, creo que es momento de buscar ayuda”, aconseja.

¿Cómo puede afectar la niebla mental a la vida de las mujeres?

Ahmed explica que la niebla mental puede repercutir en casi todos los aspectos de la vida cotidiana.

“La memoria es fundamental para nuestras funciones ejecutivas. Por eso, la niebla mental puede hacer que las mujeres pierdan confianza en sí mismas en el trabajo, por ejemplo, porque sienten que ya no pueden recordar las cosas con la misma rapidez que antes”, señala.

“Numerosos estudios muestran que muchas mujeres consideran abandonar sus empleos durante la perimenopausia porque no reciben el apoyo necesario para atravesar esta etapa en el entorno laboral”, añade.

open image in gallery “La memoria es fundamental para nuestras funciones ejecutivas, por lo que la niebla mental puede hacer que las mujeres pierdan confianza en sí mismas en el ámbito laboral”, explica Ahmed ( Alamy/PA )

Estos cambios también pueden afectar las relaciones personales y la convivencia familiar.

“Como mujeres, solemos tener que atender muchas responsabilidades al mismo tiempo. Cuando a eso se suman los cambios hormonales, las cosas pueden empezar a desbordarse y alterar considerablemente la dinámica familiar”, explica Ahmed.

“Por eso, no se trata solo de tener algunos olvidos. La niebla mental puede tener consecuencias reales en la vida de las mujeres”, concluye.

¿Qué causa la niebla mental?

“Todavía no contamos con datos suficientes para explicar con exactitud los mecanismos científicos que están detrás de este fenómeno, pero existen varias teorías”, señala Ahmed.

Una de ellas apunta a la disminución de los niveles de estrógeno.

“Al comenzar la perimenopausia, los niveles de estrógeno fluctúan y tienden a disminuir. Además, tenemos receptores de esta hormona en todos los órganos del cuerpo, incluido el cerebro”, explica Ahmed.

“Por eso, no parece una coincidencia que estos síntomas aparezcan al mismo tiempo que se producen los cambios hormonales. Creemos que la disminución de los niveles de estrógeno influye en las dificultades cognitivas”, añade.

open image in gallery Otros síntomas de la menopausia que alteran el sueño también podrían contribuir a la aparición de niebla mental ( Alamy/PA )

Sin embargo, otros síntomas de la menopausia que afectan la calidad del sueño también podrían contribuir a la aparición de niebla mental.

“Los sudores nocturnos, los sofocos y los problemas urinarios, que pueden hacer que las mujeres se despierten varias veces durante la noche, alteran el descanso”, explica la especialista.

“Estas interrupciones del sueño pueden afectar negativamente los niveles de energía por la mañana, la agilidad mental y el rendimiento general de las mujeres”, concluye Ahmed.

¿Por qué muchas mujeres no relacionan de inmediato la niebla mental con la menopausia?

“Muchas de las mujeres que atiendo llegan a la consulta pensando que tienen demencia”, explica Ahmed.

La especialista señala que algunas creen que, si todavía menstrúan con regularidad, no pueden estar atravesando la perimenopausia, aunque esto no es cierto.

“Las mujeres también suelen ser muy buenas para disimular estos síntomas y atribuirlos a otras circunstancias, como pensar: ‘Soy una madre muy ocupada, tengo tres hijos, mucho trabajo y demasiadas responsabilidades’”, comenta Ahmed.

“Por eso, puede resultar mucho más fácil relacionar la niebla mental con el estrés o las exigencias cotidianas antes de considerar que podría estar vinculada con la menopausia”, añade.

Otro factor importante es la manera en que se habla de esta etapa de la vida.

“Parece que todo el mundo habla de los sofocos y los sudores nocturnos, pero otros síntomas de la menopausia, como la niebla mental, la disminución del deseo sexual, la sequedad vaginal y los dolores articulares, no reciben la misma atención”, señala Ahmed.

¿Qué consejos les darías a las mujeres que experimentan niebla mental?

Consulta a un médico

“Si los síntomas llegan a afectar algún aspecto de tu vida, es importante consultar a un médico, preferiblemente a un especialista con experiencia en los cambios que atraviesan las mujeres durante la mediana edad”, recomienda Ahmed.

Sin embargo, aclara que acudir al médico de atención primaria siempre es un buen punto de partida.

“Vale la pena explicarle a tu médico de cabecera: ‘Así es como me siento, así está afectando mi vida. ¿Crees que podría deberse a los cambios hormonales o a alguna otra causa?’”, aconseja.

open image in gallery Sin duda, vale la pena decirle a tu médico de cabecera: “Así es como me siento. Así es como me está afectando. ¿Cree que podría deberse a mis hormonas o a alguna otra causa?””, aconseja Ahmed ( Alamy/PA )

Prueba actividades para ejercitar la mente

“Durante lo que yo llamo ‘la hora pico de la vida’, puede resultar difícil encontrar la energía mental necesaria para leer un libro o resolver acertijos. Sin embargo, mantenerse mentalmente activa es muy importante”, explica Ahmed.

Prioriza una alimentación nutritiva en lugar de los suplementos

“En el mercado hay innumerables suplementos que prometen mejorar la función cognitiva, pero esas afirmaciones no cuentan con evaluaciones científicas suficientemente rigurosas”, advierte Ahmed.

“Por eso, siempre recomiendo priorizar la alimentación. Es importante mantener una dieta equilibrada que incluya abundantes frutas y verduras frescas, frutos secos, cereales y legumbres, y que permita cubrir las necesidades nutricionales”, añade.

Considera la terapia hormonal sustitutiva (THS)

“Muchas de mis pacientes experimentan mejoras importantes en sus funciones ejecutivas cuando reciben una dosis adecuada de terapia hormonal sustitutiva y se ajustan sus niveles hormonales”, señala Ahmed.

“Por eso, creo que vale la pena hablar con un profesional de la salud sobre las opciones hormonales, ya que corregir los niveles bajos de estrógeno puede resultar de gran ayuda”, concluye.

La terapia hormonal no es adecuada para todas las mujeres, por lo que sus posibles beneficios y riesgos deben evaluarse de manera individual con un profesional de la salud.

¿Qué pueden hacer los seres queridos para ayudar?

“Los seres queridos deben mostrar comprensión y paciencia con las mujeres que atraviesan esta etapa”, recomienda Ahmed. “También puede ser muy útil que los familiares colaboren en la distribución de las tareas y responsabilidades cotidianas para aliviar parte de su carga”.

La especialista destaca, además, la importancia de informarse sobre los cambios asociados con la menopausia.

“Sería estupendo que las personas cercanas se tomaran el tiempo de aprender más sobre la menopausia. Hay muchísimos recursos disponibles para comprender mejor esta etapa”, concluye.

Traducción de Leticia Zampedri