Halle Berry pierde la custodia física principal de su hijo adolescente tras acusaciones de abuso: informe

Según los informes, Halle Berry ha perdido la custodia física principal de su hijo de 13 años, Maceo, en una amarga batalla legal con su exesposo, el actor francés Olivier Martinez.

La actriz ganadora del Oscar (60) compartía anteriormente la custodia física y legal de Maceo con Martinez (60), tras su separación en 2015.

Sin embargo, Martinez ahora ha obtenido la custodia física total después de alegar que Berry abusó físicamente de su hijo, y solicitó una orden de alejamiento por violencia doméstica para protegerse a sí mismo y a Maceo, según el medio TMZ . Berry había pedido a un juez que restableciera el acuerdo de custodia compartida al 50/50 que estaba vigente antes de la orden de alejamiento, pero esa solicitud fue denegada.

La expareja seguirá compartiendo la custodia legal conjunta.

Berry ha negado rotundamente todas las acusaciones de abuso y ha acusado a Martinez de inventarse las afirmaciones para intensificar la disputa por la custodia.

open image in gallery Halle Berry ha perdido la custodia física principal de su hijo, Maceo, a favor de su exmarido, Olivier Martinez ( Getty )

Aunque, según se informa, la estrella de X-Men perdió la custodia física principal de Maceo en los tribunales el jueves, aún así obtuvo una victoria: el juez de Los Ángeles, California, EE. UU., desestimó la solicitud de Martinez de una orden de restricción por violencia doméstica y levantó las restricciones temporales impuestas a Berry.

Por su parte, la abogada de Berry, Marina Beck, declaró a la revista Page Six que estaba “sumamente complacida” de que se hubiera levantado la orden de alejamiento. Añadió: “A medida que avanzamos, Halle está decidida a seguir centrándose en el bienestar y los mejores intereses de su familia”.

Si bien la custodia de Berry durante las fiestas no ha sido restringida, el juez dictaminó que Berry ya no podría tener visitas nocturnas con Maceo.

El abogado de Martínez declaró a TMZ que la decisión sobre la custodia era una “enorme victoria”.

The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Berry y Martinez para obtener más comentarios.

open image in gallery Halle Berry y Olivier Martinez se separaron en 2015 tras dos años de matrimonio ( Gett )

La audiencia de custodia, que duró nueve días, comenzó el 19 de octubre con casi cuatro horas de testimonio de Maceo. Berry y Martinez también testificaron, junto con el prometido y la hija de la actriz, Van Hunt y Nahla Aubry (18).

Aubry declaró ante el tribunal que nunca había visto a su madre actuar con violencia contra su hermano menor.

En su solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica, Martínez acusó a Berry de agredir físicamente a Maceo y de estrangularlo en un incidente ocurrido el 26 de septiembre.

Berry escribió en una declaración de respuesta: “Nunca he abusado física, emocional ni de ninguna otra manera de Maceo. Yo misma soy una víctima de violencia doméstica y ayudo a otras víctimas”.

Se espera que el juez reconsidere las cuestiones de custodia en noviembre.

La línea nacional de ayuda contra la violencia doméstica en Reino Unido ofrece apoyo a las mujeres llamando al 0808 2000 247; también puedes visitar el sitio web de Refuge. Además, existe una línea de asesoramiento específica para hombres: 0808 8010 327. En Estados Unidos, puedes llamar al 1-800-799-SAFE (7233). Otras líneas de ayuda internacionales se pueden encontrar en www.befrienders.org.

Traducción de Sara Pignatiello