Jack Antonoff critica duramente a Ed Sheeran en un discurso lleno de improperios por la controversia con Macklemore

Jack Antonoff critica a Ed Sheeran por la forma en que el cantante manejó la controversia en torno a su gira Loop Tour.

El músico británico y colaborador habitual de Taylor Swift recibió críticas duras en los últimos meses después de que el rapero Macklemore fue excluido de su gira por mostrar su apoyo a Palestina en el escenario, en medio del conflicto con Israel. Su salida de la gira se produjo después de que el multimillonario Robert Kraft reunió a otros propietarios de estadios para que se unieran a él en su intento de impedir que Macklemore actuara en sus recintos.

Aunque Sheeran insistió en que no fue “cómplice” del despido de Macklemore, el productor musical ganador del Grammy, Antonoff, tuvo algunas palabras duras para el compositor en una entrevista con The Guardian publicada el domingo.

“No es algo extraño, incómodo ni controvertido de decir; es algo profundamente humano”, declaró el líder de Bleachers al medio de comunicación sobre el llamamiento de Macklemore a “liberar a Palestina”.

“¿Van a dejar que un maldito promotor me diga lo que puedo decir? ¡Que no me contraten! Tocaré gratis en la calle”.

open image in gallery Jack Antonoff critica a Ed Sheeran por la polémica que suscitó recientemente ( Getty Images )

Antonoff continuó diciendo que Sheeran “perdió una oportunidad enorme y maravillosa: simplemente cancelar toda la gira, tocar gratis afuera de cada recinto y recaudar un montón de dinero, en lugar de dejar que un maldito multimillonario te diga qué hacer. La razón por la que no es una anomalía o un problema aislado es porque todos vivimos en un mundo donde los multimillonarios constantemente nos dicen qué hacer. Así que ¡defiéndete de una vez!”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Sheeran para obtener comentarios al respecto.

Horas después de ser excluido de la gira Loop Tour, Macklemore declaró que la “postura apolítica” de Sheeran estaba siendo “cuestionada como nunca antes”.

Los cuatro teloneros de Sheeran se retiraron de la gira en solidaridad con Macklemore. Mientras tanto, otras celebridades lo criticaron por su inacción y su número de seguidores en redes sociales disminuyó en decenas de miles.

open image in gallery Macklemore fue retirado de la gira de Sheeran tras realizar declaraciones a favor de Palestina desde el escenario ( Getty )

Tras el escándalo, Sheeran regresó a los escenarios entre lágrimas durante su concierto en Filadelfia, diciendo que sus amigos y familiares lo habían “abandonado” después de “una de las peores semanas de mi vida”.

Pero también dejó clara su postura al respecto.

“Lo ocurrido en Israel y en el Festival de Música Nova el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío”, declaró en un comunicado desde el escenario. “Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado”.

Mientras tanto, Macklemore redobló su apoyo a Palestina y anunció que emprenderá su gira Free Palestine este mes.

Traducción de Olivia Gorsin