Estas son las 4 superbacterias más peligrosas que se están propagando en los EE. UU. este invierno

Según un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las superbacterias peligrosas y resistentes a los medicamentos siguen siendo un problema urgente en Estados Unidos.

Los CDC identificaron 19 patógenos, responsables de 9,7 millones de infecciones y 50.800 muertes al año, así como otros seis que están siendo controlados.

Las cuatro superbacterias consideradas “amenazas urgentes” incluyen Candida auris, Acinetobacter, Enterobacterales y Neisseria gonorrhoeae.

Según el informe, estas bacterias suelen propagarse en entornos médicos, como hospitales y clínicas, y son responsables de más de 42.000 muertes y casi 12.000 millones de dólares en costos sanitarios.

Se prevé que la amenaza empeorará y los investigadores proyectan 317.000 muertes anuales por superbacterias en Norteamérica para el año 2050.

open image in gallery Según un nuevo informe de los CDC, hay cuatro patógenos peligrosos, entre ellos la Candida auris (en la imagen), que se están propagando por todo el país y que son cada vez más resistentes a los medicamentos con los que se combaten ( CDC )

“La resistencia a los antimicrobianos amenaza la medicina moderna y pone en riesgo a millones de estadounidenses cada año”, declaró la Dra. Erica Schwartz, directora de los CDC. Estas son las amenazas más urgentes, según los CDC.

Candida auris

Candida auris, o C. Auris, es un hongo mortal que provocó más de 6700 infecciones en Estados Unidos este año. Desde 2019, el número de casos clínicos se multiplicó casi por diez.

El patógeno se propaga típicamente en hospitales y centros de atención a largo plazo, lo que supone un mayor riesgo para los pacientes con problemas de salud subyacentes graves.

El hongo puede propagarse al cuerpo a través de dispositivos médicos, pero también al tocar objetos y superficies contaminadas. Según los CDC, puede sobrevivir allí durante semanas.

Según la Cleveland Clinic, las infecciones tras la exposición pueden provocar insuficiencia orgánica, sepsis y shock.

Si bien las infecciones por C. auris contribuyeron a las muertes, es difícil determinar la cifra exacta porque la mayoría de los pacientes ya presentan otros problemas de salud graves.

Los pacientes infectados con C. auris deben ser aislados y las personas a su alrededor deben usar equipo de protección y desinfectar las superficies.

CRAB

Según los CDC, la bacteria Acinetobacter resistente a los carbapenémicos, también conocida como CRAB, puede causar infecciones bacterianas mortales y brotes grandes entre pacientes hospitalizados y residentes de residencias de ancianos.

Los casos pueden propagarse al tocar objetos y superficies infectadas, así como de persona a persona, y provocar infecciones en la sangre, los pulmones, las heridas y las vías urinarias. Las personas con respiradores artificiales y aquellas con heridas abiertas por cirugía o con catéteres son las que corren mayor riesgo.

Los casos de CRAB parecían estar disminuyendo en los hospitales de EE. UU. entre 2012 y 2017, pero desde entonces el número de infecciones aumentó. Se estima que hubo 9497 casos y 817 muertes en 2023, lo que generó más de 355 millones de dólares en costos de atención médica, según muestra el informe nuevo.

Las personas pueden protegerse del CRAB lavándose las manos regularmente con agua tibia y jabón y desinfectando las superficies.

CRE

Las enterobacterias resistentes a los carbapenémicos, o CRE, son otra infección bacteriana potencialmente mortal que puede causar neumonía, meningitis, así como las mismas infecciones que las causadas por CRAB.

Según los CDC, las personas que necesitan respiradores o catéteres, tienen sistemas inmunitarios debilitados o toman ciertos antibióticos a largo plazo corren un mayor riesgo de contraer CRE.

Según el nuevo informe, en 2023 se registraron aproximadamente 14.878 casos de pacientes hospitalizados, de los cuales 1.252 fallecieron a causa de las infecciones, lo que generó costos sanitarios superiores a los 174 millones de dólares.

Las bacterias pueden transmitirse de persona a persona a través de las manos sucias, las heridas o las heces, así como al tocar equipos y dispositivos médicos contaminados.

“Debido al reciente y rápido aumento de las CRE productoras de carbapenemasas (CP-CRE), es posible que más personas desarrollen infecciones por CRE y que aumenten las muertes”, advierte el informe.

Las personas pueden protegerse de la CRE lavándose las manos con frecuencia con agua tibia y jabón, desinfectando las superficies y usando un equipo de protección cuando sea necesario.

Gonorrea

En Estados Unidos se registran cada año 787.000 casos de gonorrea, una infección bacteriana de transmisión sexual, lo que supone un costo sanitario superior a los 214 millones de dólares.

Las infecciones pueden provocar infertilidad, aumentar el riesgo de contraer y transmitir el VIH y causar complicaciones poco frecuentes. Algunas mujeres con infecciones pueden desarrollar una enfermedad inflamatoria en su sistema reproductivo y las que están embarazadas podrían correr el riesgo de sufrir un embarazo ectópico potencialmente mortal.

open image in gallery Los casos de gonorrea, una infección bacteriana de transmisión sexual muy común, se contagian durante las relaciones sexuales ( CDC )

Las infecciones pueden producirse cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien infectado sin usar preservativo. Las infecciones también pueden transmitirse a los bebés durante el parto.

Las personas pueden protegerse de la gonorrea utilizando un condón durante las relaciones sexuales y hablando con sus parejas sobre su historial sexual.

El resto

El informe también identificó 13 patógenos adicionales como “amenazas graves” que requieren una acción rápida y sostenida, incluidos algunos que aparecen regularmente en las noticias, como Shigella resistente a los medicamentos, C. diff, Salmonella no tifoidea y Staphylococcus.

Los casos de shigelosis de transmisión sexual están aumentando en Estados Unidos este año, y las infecciones pueden provocar diarrea con sangre, disentería, convulsiones, infecciones sanguíneas e incluso la muerte.

En los últimos meses, decenas de personas se enfermaron a causa de infecciones por Salmonella tras haber estado expuestas a mariscos, huevos, jalapeños y brotes de alfalfa contaminados.

Traducción de Olivia Gorsin