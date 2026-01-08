El esposo de Hilary Duff, Matthew Koma, pareció calificar a Ashley Tisdale de “egocéntrica” y “desconectada de la realidad” tras la publicación de un ensayo en el que la actriz de High School Musical explicaba por qué decidió abandonar su grupo de madres famosas, al que describió como “tóxico” y dominado por “actitudes de chicas malas”.

Aunque Tisdale no mencionó nombres en el texto publicado en The Cut, previamente había formado parte de un grupo de madres en Los Ángeles junto a Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor.

El martes 6 de enero, apenas un día después de la difusión del artículo, Koma —de 38 años— salió en defensa de su esposa. Lo hizo publicando en redes sociales una falsa portada de revista en la que él mismo aparece como protagonista, con un titular satírico: “La versión de un grupo de madres contada desde los ojos de un padre: cuando eres la persona más egocéntrica y desconectada del mundo, las demás madres tienden a centrar su atención en sus hijos pequeños”.

Koma también acompañó su publicación con un mensaje sarcástico en el pie de foto: “Lean mi nueva entrevista con @thecut”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Tisdale y Duff en busca de comentarios.

Matthew Koma abordó el drama del grupo de madres con una falsa portada de revista ( Instagram via @matthewkoma )

Matthew Koma, esposo de Hilary Duff, se refirió aparentemente a Ashley Tisdale como "egocéntrica" y "desubicada" en medio del conflicto en su grupo de madres ( Getty )

La publicación de Koma llegó tras la difusión del ensayo de Tisdale en The Cut, donde relató que tras el nacimiento de su primera hija, Jupiter, en 2021, sintió que había “encontrado una comunidad” dentro del grupo de madres de celebridades.

Sin embargo, según la actriz, con el tiempo comenzó a sentirse excluida y afirmó que la experiencia la llevó a notar patrones que calificó como “comportamientos propios de la secundaria”.

“Recuerdo que me dejaron fuera de algunas reuniones del grupo, y lo supe porque Instagram se encargó de mostrarme cada foto y cada historia”, escribió.

También mencionó un episodio durante una cena, en la que quedó “sentada al final de la mesa, lejos del resto de las mujeres”.

Cuando decidió confrontar al grupo por esta situación, una de las integrantes le envió flores. “Luego me ignoró cuando le agradecí el gesto”, agregó.

Ashley Tisdale formaba parte de un grupo de madres repleto de celebridades junto a Meghan Trainor, Hilary Duff y Mandy Moore ( Meghan Trainor/Instagram )

Mandy Moore habló sobre el grupo de madres en una entrevista con InStyle en 2022. “Tuvimos bebés al mismo tiempo y [Hilary Duff], siendo la supermamá que es, formó un club de mamás genial”, comentó entonces.

Además de compartir salidas familiares y clases de música para bebés, publicaciones de Instagram de ese año mostraron que varias integrantes del grupo viajaron juntas a un resort. Moore no asistió, ya que se encontraba cerca de dar a luz a su segundo hijo. En esa ocasión, Trainor acompañó una de las fotos del viaje con el mensaje: “Tengo amigas mamás y las amo”.

Tisdale dijo que había "encontrado su tribu" en su grupo de madres, antes de sentirse "excluida" y "aislada" ( Getty Images )

Un representante de Tisdale declaró el lunes a TMZ que el ensayo de la actriz no hacía referencia a su amistad con Mandy Moore, Hilary Duff y Meghan Trainor, sino que buscaba visibilizar los desafíos emocionales que enfrentan muchas madres, basándose en su experiencia personal con otro grupo de amigas.

Pese a esa aclaración, Tisdale ha recibido críticas por ventilar públicamente tensiones en su entorno. Una de las voces más destacadas fue la de Jenna Bush Hager, quien cuestionó por qué la actriz optó por exponer el conflicto de forma tan abierta, en lugar de abordarlo de manera privada.

Durante el episodio del martes del programa Today with Jenna & Friends, Hager comentó: “Sentirse excluida se vuelve algo público por las redes sociales, pero también está el hecho de que escribió un artículo y lo hizo público. No lo sé. Bien por ella por contar cómo se sintió”.

Sin embargo, matizó su postura al agregar: “También creo que hoy en día las conversaciones privadas son más importantes que nunca. Decirle cómo te sientes a quien te lastimó debería ser suficiente. Ojalá también podamos enseñar que, cuando alguien nos hiere, lo mejor es responder con amor”.

Traducción de Leticia Zampedri