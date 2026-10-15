SpaceX envía minicerebros humanos al espacio como parte de un experimento de la NASA

Hoy llegaron a la Estación Espacial Internacional (EEI) cerebros humanos cultivados en laboratorio como parte de un experimento inusual.

La misión CRS-35 de SpaceX, perteneciente a la NASA, despegó el martes desde Cabo Cañaveral, Florida, y se acopló al laboratorio orbital a las 3 p. m. UTC del 15 de octubre.

A bordo de la cápsula Dragon viajaban 2.860 kilogramos de suministros, incluidos modelos tridimensionales en miniatura del cerebro humano llamados miBrains, que contienen tejido neural cultivado en laboratorio.

Los microcerebros permanecerán a bordo de la EEI durante varias semanas para comprender mejor qué le sucede al cerebro humano en el espacio.

“El experimento consiste en enviar pequeños modelos del cerebro humano, cultivados en laboratorio, al laboratorio orbital durante cinco semanas”, indicó la NASA en un resumen de la misión.

“Los investigadores comparan modelos de tejido que viajaron al espacio con otros idénticos que se conservan en la Tierra para determinar cómo afecta un breve vuelo espacial al cerebro humano a nivel celular”.

Las muestras permanecerán cinco semanas a bordo de la Estación Espacial Internacional ( Getty )

Los científicos buscarán cambios celulares y genéticos inducidos por la microgravedad y la radiación, que podrían afectar el envejecimiento humano y las enfermedades neurológicas.

Los resultados podrían servir de base para desarrollar métodos que contrarresten los riesgos para la salud cerebral a los que podrían enfrentarse los futuros astronautas en misiones a la Luna, Marte y más allá.

Durante las misiones espaciales de larga duración ya se observaron varios cambios notables en el cuerpo humano, como pérdida muscular, debilitamiento de los huesos, alteraciones en la visión y cambios en la distribución de los fluidos corporales que hacen que los rostros parezcan hinchados.

La misión CRS-35 de SpaceX de la NASA también incluye un experimento diseñado para comprobar si las enfermedades de los cultivos se desarrollan más rápido y con mayor gravedad en condiciones de microgravedad.

Los cultivos espaciales se consideran una parte importante de las misiones humanas más allá de la Tierra, ya que proporcionan nutrición al tiempo que absorben dióxido de carbono y producen oxígeno.

Se espera que las investigaciones sobre plantas cultivadas en estaciones espaciales ayuden a desarrollar cultivos resistentes a las enfermedades para el espacio.

Los experimentos regresarán a la Tierra a mediados de noviembre y amerizarán frente a las costas de California.

Traducción de Olivia Gorsin