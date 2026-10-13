RJ Mitte mantuvo a su familia tras accidente de su madre: “Yo era como un padre para mi hermana”

RJ Mitte, actor de Breaking Bad, falleció trágicamente el lunes a los 34 años. Deja un legado impresionante, al ser uno de los pocos actores con parálisis cerebral que protagonizaron una serie dramática de gran audiencia.

Sin embargo, entre bastidores, Mitte (cuyo nombre completo era Roy Frank Mitte III) no era solo un activista comprometido con los derechos de las personas con discapacidad y un actor en activo, sino que también mantuvo a su familia, crió a su hermana menor y cuidó de su madre paralizada.

En una entrevista de 2016, Mitte habló abiertamente sobre su infancia y reveló que en aquel entonces vivía con su madre y su hermana Lacey, que tenía 12 años, ya que cuidaba de su madre, quien quedó paralizada debido a un accidente de tráfico un mes después del nacimiento de su hermana.

“Tuvo un accidente de tráfico: un auto la atropelló a 64 km/h y se rompió la columna vertebral. Después, no podía levantar a Lacey debido a las operaciones a las que se había sometido. Así que yo me hice cargo de Lacey”, declaró Mitte, a quien le diagnosticaron parálisis cerebral a los tres años, al periódico británico The Guardian.

open image in gallery RJ Mitte y su madre, Dyna Mitte, en 2016 ( Getty )

“Nos llevamos doce años de diferencia y su padre no estaba muy presente, así que supongo que fui una especie de figura paterna para ella, además de su hermano. Le cambiaba los pañales, le preparaba los biberones, le daba de comer, la acunaba, la bañaba... lo hacía todo”, explicó.

Los padres de Mitte se divorciaron cuando él tenía solo nueve meses, tras lo cual el actor no tuvo mucho contacto con su padre. “Se volvió a casar cuando yo era muy pequeño y formó su propia familia. Él sigue con su vida”, continuó Mitte, y añadió: “Estamos algo distanciados. Pero no siento que me haga falta”.

Como consecuencia del accidente de auto, Mitte se convirtió en el principal sostén de su familia a los 13 años, aproximadamente en la misma época del accidente de su madre, y asumió una gran responsabilidad en casa. Seis años después, su madre recuperó la movilidad.

“Daba miedo, pero era necesario. Empecé trabajando como extra y tenía que seguir buscando trabajos para pagar las facturas. Se convirtió en una carrera muy rápidamente. Creo que ese accidente cambió nuestras vidas. Cambió la dinámica de mi relación con mi hermana. Lacey es mi niña, mi pequeña. Seguimos siendo muy unidos”, contó.

En la misma entrevista, Mitte reveló que había descubierto que era adoptado a los ocho años, después de que su hermanastro se lo contara, pero que “no le [había importado]”. Incorporó: “No me parecía relevante, porque nunca en mi vida me sentí poco querido o como una carga”.

open image in gallery RJ Mitte y su coprotagonista en ‘Breaking Bad’, Bryan Cranston ( Getty )

Mitte consiguió el papel de Walter White jr. en Breaking Bad a los 16 años y más tarde apareció en Cambiadas al nacer, The Celebrity Island with Bear Grylls y Now Apocalypse.

El pasado mes de octubre, reveló que se había comprometido con su novia, Kennedy Suarez, tras siete años de relación.

El lunes 12 de octubre, su representante anunció “con profunda tristeza” el fallecimiento del actor, declarando en un comunicado: “Basándose en su propia experiencia viviendo con parálisis cerebral, Mitte aportó autenticidad al papel [de Walter White jr.] y creó una plataforma para la concienciación y la inclusión de las personas con discapacidad”.

Su padre en la pantalla, Bryan Cranston, quien protagonizó Breaking Bad, rindió homenaje a Mitte en las redes sociales. Escribió: “Estoy profundamente desesperado mientras escribo esto esta noche. Lo conocí cuando tenía solo 14 años cuando fue elegido para interpretar a Walter White jr., un papel que interpretó con mucha alegría y entusiasmo.

“Nos estuvimos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, intentando concretar cuándo podríamos vernos para almorzar. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro. Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo estando con él durante todos los años en la serie, y después de que la atención mediática en Breaking Bad disminuyera. Te echaré de menos, hijo”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello