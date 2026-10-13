Bryan Cranston rindió un emotivo homenaje a su excompañero de reparto en Breaking Bad, R. J. Mitte, y confesó sentirse “devastado” por la muerte del actor.

Cranston, quien interpretó a Walter White, el padre del personaje de Mitte en la aclamada serie estadounidense, contó que apenas unas semanas antes del fallecimiento habían hablado de reunirse para almorzar.

“Me siento desolado mientras escribo estas palabras esta noche”, expresó en Instagram. “Lo conocí cuando tenía apenas 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel al que dio vida con tanta alegría y entusiasmo”.

Mitte, quien falleció a los 34 años, interpretó a Walter White Jr. durante las cinco temporadas de Breaking Bad, emitidas entre 2008 y 2013. Al igual que su personaje, tenía parálisis cerebral, una discapacidad que afecta el movimiento y la coordinación muscular.

“Con profunda tristeza anunciamos el trágico fallecimiento de R. J. Mitte, querido actor, filántropo y firme defensor de los derechos de las personas con discapacidad”, señaló su representante en un comunicado enviado a TMZ.

Cranston recordó que Mitte se convirtió en una de las estrellas de una serie de televisión de gran éxito cuando todavía era “un niño”. En su publicación, escribió: “Tenía muy poca experiencia cuando empezamos a grabar el episodio piloto en febrero de 2007, pero con el tiempo lo vimos convertirse en un actor extraordinario. Aprovechó su paso por la serie para transformarse en un firme defensor de los artistas con discapacidad y llegó a dirigir una organización filantrópica dedicada a apoyar a las personas con discapacidad. Es desgarrador pensar en todo el talento y el potencial que se perdieron con su muerte”.

“No sé si aquel almuerzo habría cambiado su futuro”, agregó. “Pero sí sé que lo quería mucho y que disfruté enormemente de su compañía, tanto durante los años que trabajamos juntos como después de que el furor por Breaking Bad se apagara. Te voy a extrañar, hijo”.

Aaron Paul, quien interpretó a Jesse Pinkman en Breaking Bad, también expresó su tristeza por la muerte de su excompañero de reparto.

“Estoy destrozado. Esta noticia me duele muchísimo. R. J., te quiero, amigo. Te vamos a extrañar”, declaró Paul a The Hollywood Reporter.

“Y a cualquiera que esté leyendo esto, quiero decirle que hay personas que lo quieren y que no está solo. Nunca lo olvide”.

Dean Norris, quien interpretó a Hank Schrader, el cuñado de Walter White y tío del personaje de Mitte, recordó que solía cuidar al joven actor durante el rodaje. “Era un chico encantador y lo vamos a extrañar muchísimo. No puedo creer lo que pasó. Acompaño de corazón a su familia en este momento tan difícil”, declaró a People.

J. B. Blanc, quien interpretó al Dr. Barry Goodman en Breaking Bad, también recordó con cariño a Mitte y los momentos que compartieron durante el rodaje. “Era una persona encantadora. Es una noticia muy triste. Que descanse en paz”, escribió en X.

Por su parte, Matt Jones, quien dio vida a Badger en la serie, confesó sentirse “devastado” por la muerte de su excompañero. “Me habías contado todos tus planes. Iba a visitar tu nuevo local en Texas y esa noche íbamos a salir al club de Quezada, pero me fui porque estaba cansado. Estoy muy triste”, expresó en un emotivo mensaje publicado en Instagram.

Mitte también participó en el drama juvenil estadounidense Switched at Birth y en la serie de superhéroes The Guardians of Justice. En el cine, uno de sus papeles más destacados fue en Triumph (2021), un drama en el que interpretó a un estudiante de secundaria con parálisis cerebral que sueña con convertirse en luchador.

Marlee Matlin compartió en Instagram una fotografía junto a Mitte y su compañero de reparto Ryan Lane, acompañada de un emotivo mensaje: “Tengo el corazón roto. Nunca habrá nadie como R. J. Mitte. Siempre ocuparás un lugar especial en mi corazón”.

Por su parte, Lea Thompson, quien trabajó con Mitte en Switched at Birth, lo recordó como una persona “alegre, profesional y amable” en una publicación de Instagram el lunes. “Me duele muchísimo enterarme de su muerte. Que su recuerdo sea una bendición. Descansa en paz, R. J. Tu trabajo inspiró a muchas personas”, escribió.

El cineasta Michael D. Coffey, quien dirigió a Mitte en Triumph, recordó que ambos “conectaron de inmediato, como si fueran hermanos”.

“R. J. trabajó muy duro desde pequeño para ayudar a su madre”, declaró a People. “Siempre viajaba a hospitales y otros lugares para defender los derechos de las personas con discapacidad. Muchísima gente lo va a extrañar por la bondad con la que marcó sus vidas”.

Por su parte, William Mark McCullough, quien interpretó al padre de Mitte en la película The Unseen (2023), lo describió como una persona “amable, considerada y talentosa”. Jennifer A. Goodman, quien escribió y produjo la cinta, además de compartir pantalla con el actor, calificó su muerte como “una pérdida devastadora” y destacó su generosidad como intérprete.

Niko Pepaj, quien compartió pantalla con Mitte en la película de ciencia ficción The Recall (2017), también le dedicó un emotivo mensaje: “Me rompiste el corazón, hermano”.

En 2013, Mitte recibió el premio Harold Russell de SAG-AFTRA por su trabajo en Breaking Bad, un reconocimiento que distingue a los artistas con discapacidad y lleva el nombre de Harold Russell, el primer actor con discapacidad en ganar un Oscar.

Traducción de Leticia Zampedri