Dueño de tienda en disputa con Kelly Clarkson afirma que la cantante los ha “puesto en peligro”

Kelly Clarkson ha sido acusada por el copropietario de una juguetería de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, de poner en peligro a sus empleados.

La disputa entre ambas partes se ha estado gestando desde este fin de semana, cuando la cantante de ‘Breakaway’ (44) compartió con sus ocho millones de seguidores en X que había visitado la tienda de juegos Art of Play en Brooklyn e interactuado con un vendedor “grosero” en una experiencia que comparó con una famosa escena de la película Mujer bonita.

El martes, Adam Rubin, uno de los tres copropietarios de la tienda, respondió a las preguntas de un grupo de periodistas. Según la revista New York, Rubin describió la situación como un “malentendido absurdo”.

Añadió: “En esta tienda no pasó nada que justificara que [Clarkson] regañara a nuestro dependiente al salir, pero puedo dejarlo pasar. Todo el mundo puede tener un mal día. Pero la cosa cambió cuando usó su plataforma para atacarnos. Es una guerra social asimétrica”.

open image in gallery Una tienda de juguetes de Nueva York ha acusado a Kelly Clarkson de lanzar una “guerra social asimétrica” ( NBC/The Kelly Clarkson Show )

Rubin explicó que Clarkson había visitado la tienda en una ocasión en que estaba concurrida y que el personal la había atendido y le había ofrecido mostrarle diversos productos. “Estuvo en la tienda menos de cinco minutos”, comentó, y siguió: “Si no hubiera ocurrido esta avalancha de tuits, no nos habríamos dado cuenta de que hubo una interacción negativa en la tienda; fue así de insignificante. La tratamos como a una persona normal, pero al parecer eso no cumplió con sus expectativas”.

A continuación, criticó duramente a Clarkson por dirigir a su gran número de seguidores en redes sociales hacia la tienda, diciendo: “Kelly Clarkson nos ha puesto en peligro. La gente está recibiendo amenazas en la calle, y lo peor es que no sabíamos que esto iba a pasar, pero Kelly Clarkson sí. Cualquiera que exprese admiración, aprobación o simpatía por Art of Play está siendo atacado por trols”.

Rubin afirmó que los trabajadores habían recibido el apoyo de la comunidad local y añadió: “La gente venía casi exclusivamente para mostrar su solidaridad. El lunes, cuando estábamos cerrados, la gente traía pasteles y cupcakes, según la prensa que estaba apostada aquí. Pero nuestros amigos y nuestros seguidores están siendo atacados. Estamos preocupados por nuestros comerciantes”.

open image in gallery Molly, un pájaro mecánico que canta y baila, creado por el artista Bliss Kolb, se ha visto envuelto en la polémica de Internet ( AP )

Rubin explicó que Art of Play ha recibido numerosas llamadas amenazantes y comentarios en línea, y sobre los trols dijo: “Llaman, envían correos electrónicos, dejan reseñas negativas en todas las plataformas, hacen un bombardeo de reseñas, y atacan a cualquiera que nos mencione en las redes sociales. Gritan, chillan. Aparecen y gritan: ‘¡Están discriminando racialmente a Kelly Clarkson!’. Esto sucedió en la acera, así que los vecinos llamaron a la policía, y cuando los grabaron, sus seguidores revelaron la identidad de los vecinos”.

El dueño de la tienda agregó que el domingo “[habían apagado] el teléfono”, pero habían seguido recibiendo un sinfín de comentarios negativos. “Hay muchísimos discursos de odio, muchísimas amenazas de violencia. Si un cliente intenta contactarnos ahora mismo, jamás lo conseguirá”, afirmó.

Después de que la tienda publicara un comunicado indicando que el autómata de pájaro de madera en el que Clarkson estaba interesada no estaba a la venta, la cantante y expresentadora de televisión insistió y respondió: “Así que no solo eres grosero, sino también un mentiroso. Entendido”.

Traducción de Sara Pignatiello