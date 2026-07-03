Policías se quejan del calor y las horas extra durante el operativo por la boda de Taylor Swift, según un informe

Según varios reportes, la policía de Nueva York mantiene reservas sobre el operativo de seguridad para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. De hecho, varios agentes aseguran haber trabajado largas jornadas bajo un calor extremo para ayudar a mantener en secreto los preparativos del evento.

De acuerdo con The US Sun, decenas de policías, junto con cuadrillas de construcción, permanecieron desplegados durante toda la semana en los alrededores del Madison Square Garden, el recinto donde, según los rumores, se celebrará la boda. El operativo coincidió con uno de los periodos más calurosos del año, y la decisión de organizar el evento durante el fin de semana del 4 de julio habría incrementado el malestar entre algunos efectivos.

Varios agentes dijeron al medio el jueves que se sienten agotados tras pasar horas de pie bajo temperaturas cercanas a los 38 °C.

"Taylor intentó compensar las molestias con una donación destinada a las viudas de policías y bomberos; fue una decisión muy inteligente. Además, también está cubriendo parte del pago de las horas extra", aseguraron los agentes.

Aunque reconocieron que la ola de calor no era responsabilidad de Swift, criticaron las condiciones de trabajo y afirmaron que tuvieron que llevar sus propias bebidas pese a las altas temperaturas. También consideraron que se debió hacer más para apoyar a quienes participaron en el operativo durante jornadas tan prolongadas.

open image in gallery Según reportes, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce durante el fin de semana del 4 de Julio dejó a algunos agentes de la Policía de Nueva York agotados tras largas jornadas bajo el intenso calor ( AFP/Getty )

open image in gallery Agentes de policía dirigen una SUV que, según reportes, transportaba a Taylor Swift. Fuentes señalaron que la elección del Madison Square Garden como sede de la boda representa un "gran inconveniente" para la ciudad ( Reuters )

"El problema es que eligieron justamente esta semana. Está el Mundial, se acercan las celebraciones por el 250.º aniversario de Estados Unidos y la ciudad ya está al límite", dijeron los agentes, quienes aseguraron que unos 30 efectivos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fueron asignados al operativo en el Madison Square Garden.

Según distintos reportes, la celebración se extendería durante varios días y habría comenzado el jueves por la noche con una cena de ensayo a la que asistieron celebridades como Selena Gomez, Greg Olsen, Lena Dunham y Jack Antonoff.

De acuerdo con un memorando interno de la policía citado por The New York Times, unas 100 personas participaron en esa cena, celebrada en el Infosys Theater, dentro del Madison Square Garden. Los invitados llegaron en automóviles y camionetas Sprinter con vidrios polarizados e ingresaron al recinto por un acceso de la calle 31 cubierto con una carpa.

El programa previsto para el viernes contempla un cóctel de bienvenida, una ceremonia programada para las 17:30 y una recepción que se extendería hasta la madrugada. Sin embargo, Page Six sostiene que la pareja podría haber intercambiado sus votos en privado con anterioridad.

"No tenemos suficiente personal para cubrir todo lo que está pasando", continuaron los agentes. "Por eso algunos llevamos más de 24 o incluso 30 horas seguidas trabajando, prácticamente sin descanso".

open image in gallery Según reportes, alrededor de 100 invitados asistieron el jueves a la supuesta cena de ensayo de Taylor Swift y Travis Kelce en el Teatro Infosys, dentro del Madison Square Garden ( Reuters )

open image in gallery Según reportes, los invitados a la presunta cena de ensayo llegaron en automóviles y camionetas Sprinter con vidrios polarizados e ingresaron al recinto por una entrada cubierta en la calle 31 ( AP )

Se espera que más de 1.000 invitados asistan a las celebraciones nupciales del viernes, mientras las autoridades mantienen un amplio operativo de seguridad en el Madison Square Garden para proteger a una de las parejas más famosas del mundo.

El evento se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y un fuerte hermetismo. Alrededor del recinto se instalaron grandes cortinas para impedir la visibilidad desde el exterior, los vehículos ingresan por la zona de carga y descarga y varias calles cercanas permanecen cerradas.

"Es un gran inconveniente, no solo para nosotros, sino para todos los que estamos aquí. No se puede acceder al Garden, muchas entradas están bloqueadas y varias calles permanecen cerradas", se quejó uno de los agentes.

Las restricciones también afectarán a conductores y peatones. Desde las 23:15 del jueves quedó prohibido estacionar en la calle West 33rd, entre la Sexta y la Séptima Avenida, y cualquier vehículo que permanezca en esa zona será remolcado.

Además, a partir de la 1:00 p. m. del viernes permanecerán cerradas al tránsito vehicular las siguientes vías:

Séptima Avenida, entre las calles 30 y 34.

West 33rd Street, entre la Sexta y la Séptima Avenida.

West 32nd Street, entre la Sexta y la Séptima Avenida.

West 31st Street, entre la Sexta y la Séptima Avenida.

West 31st Street, entre la Séptima y la Octava Avenida.

A esa misma hora también se restringirá el paso de peatones en:

El lado oeste de la Séptima Avenida, entre las calles 31 y 34.

West 33rd Street, entre la Séptima y la Octava Avenida.

Asimismo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) implementará un sistema de acceso controlado en:

El lado este de la Octava Avenida, entre las calles 30 y 34.

West 33rd Street, entre la Sexta y la Séptima Avenida.

West 32nd Street, entre la Sexta y la Séptima Avenida.

West 31st Street, entre la Sexta y la Séptima Avenida.

La estación Penn Station, ubicada en la esquina noreste de la Octava Avenida y la calle 31, permanecerá operativa, aunque el acceso a la zona estará sujeto a las restricciones establecidas por las autoridades.

The Independent se puso en contacto con el Departamento de Policía de Nueva York para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri