Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres antes de una lujosa boda en otro destino

Dua Lipa y Callum Turner se casaron en una ceremonia íntima celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres.

Según los informes, la estrella del pop, de 30 años, y el actor, de 36, celebrarán una lujosa ceremonia de boda de tres días en Sicilia a partir de este jueves 4 de junio.

Los recién casados fueron vistos saliendo del registro civil rodeados por amigos y familiares que les lanzaban confeti.

Lipa lució un sombrero blanco de ala ancha y un conjunto de alta costura de Schiaparelli, del diseñador estadounidense Daniel Roseberry, compuesto por un blazer color marfil a medida y una falda asimétrica a juego. Turner vistió un traje azul marino oscuro con camisa y corbata a juego.

La oficina del registro civil de Marylebone no es ajena a las bodas de famosos, ya que anteriormente acogió a personalidades como Paul McCartney y Liam Gallagher.

SegúnThe Sun, Lipa y Turner se dirigirán ahora a Sicilia para una ceremonia de tres días.

“Alquilaron varios recintos enormes para este gran evento con múltiples actividades”, declaró una fuente a la publicación, y se rumorea que entre los invitados se encuentran Charli XCX y Elton John.

Según se informa, el diseñador Simon Porte Jacquemus, fundador de la firma de moda Jacquemus, creó uno de los vestidos que Lipa lucirá durante las celebraciones.

La pareja está comprometida desde diciembre de 2024. La noticia se dio a conocer cuando Lipa publicó una foto festiva en Instagram luciendo su anillo de compromiso.

Dua Lipa y Callum Turner se casaron oficialmente en un registro civil de Londres, antes de celebrar una boda más lujosa en Sicilia ( Getty )

Los rumores de romance entre ambos surgieron por primera vez en enero de ese año, cuando asistieron a una fiesta de Los amos del aire en Londres después de que Turner protagonizara la serie de Apple TV+.

Antes de hacer pública su relación, Lipa reveló durante la promoción de su álbum Radical Optimism que tuvo que recuperar la confianza en sí misma después de que sus relaciones anteriores no hubieran funcionado.

En una entrevista con Zane Lowe en Apple Music 1, dijo: “En cuanto a las relaciones, necesitaba llegar a este punto para encontrar lo que realmente necesitaba. Hay que perdonar, crecer, aprender y aceptar el pasado para poder seguir adelante con lo que está por venir”.

“Creo que con cada relación, con cada experiencia que aprendes sobre ti mismo, aprendes sobre las cosas que te hacen daño, sobre lo que esperas y sobre lo que también deberías estar dispuesto a dar.”

La pareja hizo pública su relación a medida que avanzaba el año, y fueron vistos de la mano disfrutando de la música en el festival de Glastonbury después de que la cantante fuera cabeza de cartel en el Pyramid Stage.

En octubre del año pasado, Turner dijo que él y Lipa se rigen por la regla de que “nunca deja de valer la pena” viajar largas distancias para verse.

Traducción de Olivia Gorsin