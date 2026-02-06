Cillian Murphy y Greta Lee, entre las estrellas que protagonizan el video de ‘Opalite’ de Taylor Swift

Taylor Swift ha estrenado el video musical inspirado en los años noventa de su exitoso single 'Opalite', y reveló que había invitado a sus compañeros de tertulia durante su aparición en el programa británico The Graham Norton Show —y al propio Norton— a coprotagonizarlo con ella.

Los actores irlandeses Cillian Murphy y Domhnall Gleeson, las actrices Greta Lee y Jodie Turner-Smith, y el cantautor escocés Lewis Capaldi, que aparecieron con Swift en el programa el pasado octubre, hacen acto de presencia en el video de una forma u otra.

Gleeson interpreta a un hombre en una relación infeliz, mientras que Swift se encuentra en una situación similar. Después de ser convencidos para probar un misterioso producto, 'Opalite' —anunciado por un sonriente Murphy— se encuentran y se enamoran.

Capaldi interpreta a un fotógrafo de un centro comercial que toma fotos de Gleeson y Swift juntos, antes de salir él mismo en las fotos, mientras que Turner-Smith y Lee aparecen en cameos en pantallas de televisión retro.

open image in gallery Graham Norton, Taylor Swift y Domhnall Gleeson en el videoclip de 'Opalite' ( Republic Records/Universal Music Group )

“Mi parte favorita de escribir es la primera chispa de una idea”, escribió Swift (36) en Instagram al anunciar el lanzamiento del video.

Alabando al “increíblemente carismático y adorable” Norton, Swift habló de lo “afortunada” que se sentía por formar parte de semejante alineación en el programa de entrevistas del presentador irlandés.

open image in gallery Swift con Gleeson y Lewis Capaldi ( Republic Records/Universal Music Group )

open image in gallery Escenas del video musical de 'Opalite' con Jodie Turner-Smith ( Republic Records/Universal Music Group )

open image in gallery Swift y Gleeson bailan al final del video ( Republic Records/Universal Music Group )

“Puede ocurrir en cualquier momento, por cualquier motivo. La idea del video musical de 'Opalite' aterrizó de golpe en mi imaginación cuando estaba haciendo la promoción de The Life of a Showgirl”, dijo Swift refiriéndose a su álbum más reciente.

“Cuando estábamos todos hablando durante la emisión, Domhnall hizo una broma ligera sobre su deseo de aparecer en uno de mis videos musicales”, relató Swift, y añadió: “¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Pero justo en ese momento de la entrevista, me asaltó una idea”.

open image in gallery Cillian Murphy hace un cameo en el videoclip de Swift ( Republic Records/Universal Music Group )

Continuó: “Y así, una semana después, recibió por correo electrónico un guion que yo había escrito para el video de 'Opalite', en el que él interpretaba el papel protagonista. Se me ocurrió que sería genial que todos los invitados al programa de Graham Norton de esa noche, incluido el propio Graham, pudieran participar también. Como un proyecto de grupo escolar pero para adultos y que no es obligatorio”.

Swift dijo que estaba encantada cuando todos aceptaron: “Me divertí más de lo que imaginaba: hice nuevos amigos, creé nuevas metáforas y jugué con la moda. Fue muy emocionante crear esta historia y estos personajes”, expresó.

El videoclip de 'Opalite' solo puede verse actualmente en Spotify y Apple Music.

Traducción de Sara Pignatiello