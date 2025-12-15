Grimes afirma que su ex, Elon Musk, la bloqueó en X en medio de disputas por la crianza de sus hijos

Grimes dice que su ex, Elon Musk, que es el padre de sus tres hijos, la ha bloqueado en las redes sociales.

La cantante (37), cuyo nombre real es Claire Boucher, respondió a un fan en X que detectó que ella y Musk ya no se seguían en la plataforma. Aunque confirmó que ya no seguía a Musk en X, antes Twitter —que el fundador de Tesla compró y rebautizó en 2022—, también afirmó que había sido él quien la había bloqueado.

“Para dar contexto: yo solo vivo mi vida. Él fue quien me siguió para luego bloquearme”, respondió el jueves, y continuó: “No lo voy a estar siguiendo y dejando de seguir. Mi única prioridad es la crianza compartida, no me interesan los dramas públicos. Esto es una tontería”.

Grimes y Musk fueron vinculados románticamente por primera vez en 2018, después de que el empresario tecnológico le enviara un mensaje en las redes sociales, y de que ambos hicieran el mismo juego de palabras sobre la inteligencia artificial. Dieron la bienvenida a su primer hijo, X Æ A-Xii, en 2020, y siguieron saliendo de forma intermitente. Aunque se separaron en 2021, dieron la bienvenida a su segunda hija, Exa Dark Sideræl, en diciembre de ese año, y a otro hijo, Tau Techno Mechanicus, por gestación subrogada, en junio de 2022.

Sin embargo, desde entonces, la cantante ha utilizado repetidamente su cuenta en X para instar a su expareja a mantener a sus hijos fuera del ojo público.

Grimes dice que estaba “[viviendo su] vida” cuando su ex, Elon Musk, supuestamente la bloqueó en X ( Getty )

En marzo de este año, respondió a un seguidor en X que le preguntó qué hacía para “proteger a sus hijos” de la desinformación.

Ella respondió: “Yo, por desgracia, no controlo Internet y no puedo borrar esto de Internet. He intentado rogar al público y al padre de mis hijos que los mantengan fuera de la red, y he intentado recursos legales. Estoy de acuerdo contigo, yo también he visto a jóvenes destruidos por Internet”.

Grimes lamentó que no exista ninguna ley que proteja la privacidad de los niños pequeños: “Que la vida de mis hijos sea pública me preocupa mucho y cada día pienso en cómo solucionarlo”.

“Me parece una locura que no haya forma de afrontar esto. Debería haber alguna ley que permitiera a los padres impedir que sus hijos pequeños tengan una vida pública, pero ni siquiera creo que la ley me ayudaría ahora si intentara invocarla (para ser sincera). Estamos en el salvaje oeste de los contenidos informativos y el desmantelamiento de la privacidad, y es muy preocupante”, agregó.

Grimes se había pronunciado anteriormente después de que Musk paseara a su hijo de cuatro años, X Æ A-Xii, o Lil X, por la Oficina Oval mientras Donald Trump firmaba una orden ejecutiva para reforzar las competencias del ahora extinto Departamento de Eficiencia Gubernamental en el Gobierno de EE. UU..

Traducción de Sara Pignatiello