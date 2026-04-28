Barry Keoghan finalmente aborda los rumores de que le fue infiel a Sabrina Carpenter

Barry Keoghan finalmente se pronunció sobre los rumores de su ruptura con Sabrina Carpenter.

El actor (33), desmintió cualquier rumor de que le hubiera sido infiel a la estrella del pop (26), durante su aparición el martes en el pódcast de Benny Blanco y Lil Dicky, Friends Keep Secrets.

“Me siento lo suficientemente cómodo para decir esto: he estado evitando hablar de ciertas cosas”, dijo Keoghan a los presentadores del pódcast, y añadió: “Dejé Instagram y mis perfiles en redes sociales. Dejé de ir a eventos. Dejé de socializar”.

El actor irlandés afirmó que había abandonado Internet porque estaba siendo acosado sin cesar en las redes sociales tras su ruptura con Carpenter en diciembre de 2024.

“Fue porque circulaba una versión de los hechos de la que nunca se habló realmente —una versión que no es cierta— y yo nunca la confirmé ni dije nada al respecto. Y simplemente desaparecí”, explicó.

open image in gallery Barry Keoghan ha desmentido los rumores de que hubiera sido infiel a Sabrina Carpenter ( Getty Images )

Cuando Lil Dicky, cuyo nombre real es David Burd, preguntó a qué rumor se refería Keoghan, la estrella de Saltburn confirmó que la historia falsa de la que hablaba era un rumor de que le había sido infiel a Carpenter.

“No pido que la gente se convierta en mi fan y me aprecie, porque eso no es normal”, expresó Keoghan, y continuó: “Pido que dejen de hacer suposiciones y que dejen de repetir esta narrativa, atacarme y hundirme de cualquier manera posible. No digo esto para dar lástima. ¿Por qué está bien echarse encima de alguien para atacarlo?”.

The Independent se ha puesto en contacto con un representante de Carpenter para obtener declaraciones al respecto.

Tras aparecer juntos en eventos públicos durante meses —Keoghan incluso protagonizó el videoclip de Carpenter para la canción ‘Please Please Please’ —, la expareja anunció su ruptura tras casi un año de relación.

open image in gallery Keoghan apareció en el videoclip del tema ‘Please Please Please’ de Carpenter ( Island Records )

“Ambos son jóvenes y están muy centrados en sus carreras, así que han decidido tomarse un descanso”, declaró una fuente a la revista People en aquel momento.

La noticia de la ruptura desató un frenesí entre sus fans en las redes sociales, y muchos especularon con que Keoghan le había sido infiel a la cantante de ‘Espresso’, aunque no había ninguna prueba de infidelidad de ningún tipo.

Los rumores se extendieron tanto que Keoghan, quien tiene un hijo de tres años con su exnovia Alyson Sandro, publicó un comunicado condenando el odio en línea tras eliminar su cuenta de Instagram. En ese momento, escribió en X: “Solo puedo aguantar hasta cierto punto. Mi nombre ha sido ensuciado en Internet de maneras a las que normalmente no respondo. Pero tengo que responder ahora porque se están cruzando demasiados límites. Desactivé mi cuenta porque ya no puedo permitir que esto me distraiga de mi familia y mi trabajo”.

El mes pasado, el actor declaró que los insultos que ha recibido en Internet sobre su aspecto físico le han hecho mostrarse reacio a salir en público mientras se prepara para protagonizar la serie de películas biográficas de los Beatles, dirigida por Sam Mendes y que constará de cuatro entregas, en 2028, en el papel de Ringo Starr.

Traducción de Sara Pignatiello