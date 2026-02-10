Si hubiera una forma amable de terminar una relación, difícilmente sería hacerlo a horas de San Valentín. Sin embargo, hoy es el Martes Rojo, el día del año en que más personas son dejadas, según una investigación reciente de Illicit Encounters, el mayor sitio británico de citas extramatrimoniales.

De acuerdo con el estudio, realizado entre 1.500 usuarios, más de un tercio (34 %) puso fin a una relación en los días previos a San Valentín. De ellos, casi la mitad (49 %) dijo haber elegido de manera deliberada el Martes Rojo, es decir, el martes anterior a la fecha.

Entre los principales motivos aparece el dinero: el 41 % aseguró que no quería gastar en viajes o regalos de San Valentín para alguien con quien ya no deseaba estar. Otro 29 % admitió que prefería evitar fingir afecto en una jornada dedicada al amor romántico. Además, el 24 % dijo buscar un borrón y cuenta nueva de cara a la primavera, el inicio de lo que muchos llaman la temporada del “desacople”.

Es una mirada dura, incómoda y poco alentadora sobre cómo funcionan hoy las relaciones. Y, aunque golpea, no sorprende. Es cierto que los resultados deben leerse con cautela, ya que provienen de personas que buscan activamente engañar a sus parejas. Aun así, reflejan una cultura de citas mucho más amplia, la misma en la que se mueven muchos solteros —yo incluida— y que está marcada por la frialdad y la facilidad con la que los vínculos se descartan.

Las aplicaciones de citas han hecho que conocer a alguien sea más rápido y sencillo que nunca. Tal vez no sea el amor de tu vida, pero basta con sacar el teléfono, tocar la pantalla un par de veces y empezar a hablar con alguien que te atrae. Si las relaciones pueden empezar de manera tan impulsiva, ¿por qué no habrían de terminarse con la misma falta de cuidado?

Visto así, incluso parece lógico cortar antes de San Valentín. ¿Quién querría sentarse a una cena a la luz de las velas frente a alguien que ya acumuló una larga lista de manías insoportables? Mucho menos gastar dinero fingiendo interés con flores, chocolates y todo el ritual romántico que el mercado impone en estas fechas.

open image in gallery Terminar una relación no es tan difícil: Kristen Bell y Adam Brody interpretan a una pareja complicada en la comedia de Netflix ‘Nadie quiere esto’ ( Netflix )

Tal vez sea más práctico —y hasta más amable— terminar de una vez y no alargar lo inevitable, evitando más dolor y desgaste para ambas partes. Se ahorra tiempo, dinero y, con suerte, se facilita que la otra persona siga adelante. Es fácil entender por qué alguien podría pensar así, sobre todo en tiempos en que muchos buscan consejo en ChatGPT y reciben, casi siempre, una validación automática de sus peores impulsos.

Pero, llámenme anticuada, hay algo particularmente cruel en terminar una relación justo antes del único día del año dedicado a celebrar el amor romántico. Está claro que no existe un buen momento para cortar. El calendario siempre juega en contra y la ruptura termina rozando alguna fecha significativa: un cumpleaños, un funeral o incluso el bar mitzvá del primo menor de alguien. No se puede terminar con alguien cuando está pasando un mal momento, pero tampoco cuando está feliz, sin correr el riesgo de arruinarle el día… o el año.

Se trata de elegir el mal menor entre muchos. Y si eso implica aguantar una cena más o morderse la lengua unos días adicionales para evitarle a alguien un dolor innecesario, creo que vale la pena hacerlo.

A todos nos vendría bien aportar un poco más de compasión a un mundo de las citas que, en el mejor de los casos, se siente apagado y, en el peor, claramente disfuncional. Que te dejen siempre va a doler, ocurra cuando ocurra; pero si existe la posibilidad de hacerlo un poco menos doloroso eligiendo mejor el momento, yo diría que hay que aprovecharla.

Y si hoy te dejan, no queda mucho más que decir: felicidades. Te libraste de construir un futuro con alguien bastante terrible y, muy probablemente, con una persona capaz de anotarse en una página de citas para relaciones extramatrimoniales.

Traducción de Leticia Zampedri