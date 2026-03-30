‘The Pitt’ es el drama de médicos más realista desde ‘ER’: “Si lo decimos en la serie, es verdad”

Un médico realiza compresiones en el pecho para mantener con vida a una niña. En otra sala del hospital, un médico interno abre el abdomen de un paciente con evidente nerviosismo. A pocos pasos, otro médico decide donar su propia sangre para salvar a una mujer. Mientras tanto, en la sala de espera, decenas de pacientes enfermos y frustrados reclaman saber cuándo recibirán atención. Estas escenas reflejan el pulso de The Pitt, un drama médico de gran realismo que logró conquistar al público. La serie nació del equipo responsable del fenómeno televisivo ER y cuenta con la participación de uno de sus actores más recordados, Noah Wyle, quien vuelve a liderar una historia ambientada en el intenso mundo de la medicina de urgencias.

Ganadora de varios premios Emmy, The Pitt construyó una base de seguidores muy fiel desde su estreno en Estados Unidos en 2025. Desde entonces, el entusiasmo del público no ha dejado de crecer. En redes sociales abundan los memes inspirados en la serie y, fuera de la pantalla, muchos fans incluso gritan frases del programa cuando se cruzan con los actores en las calles de Los Ángeles. Pero el fenómeno va más allá del entretenimiento, porque también abrió espacio para hablar de temas de salud que suelen quedar fuera del debate público. A lo largo de sus episodios, la serie aborda cuestiones como la donación de órganos, la demencia y los riesgos asociados con algunas tendencias de belleza que circulan en TikTok.

Cada temporada de The Pitt transcurre durante un turno de 15 horas en el corazón de una concurrida sala de emergencias de Pittsburgh. Además, cada episodio se concentra en una de esas horas en la vida de médicos y enfermeros que trabajan al límite. A diferencia de ER, que también seguía a los médicos fuera del hospital cuando terminaba su jornada, The Pitt mantiene toda la acción dentro del centro médico. Así, la serie coloca al espectador en medio de casos intensos, desgarradores y vertiginosos que ponen a prueba a sus personajes. Pocas veces una televisión tan agotadora resulta tan irresistible de ver.

open image in gallery Noah Wyle, recordado por ‘ER’, vuelve al drama médico con ‘The Pitt’ ( HBO )

En el centro de todo está el doctor Michael “Robby” Robinavitch (Wyle), un médico experimentado cuya sonrisa tranquilizadora esconde las dificultades emocionales que enfrenta tras la muerte de su mentor. Wyle, de 54 años, encaja a la perfección en el papel. Y no es casualidad: a los 23 años interpretó por primera vez al joven e idealista médico John Carter en ER.

Wyle protagonizó 11 temporadas de ER antes de continuar su carrera con papeles en la serie de ciencia ficción posapocalíptica Falling Skies y en la aventura fantástica The Librarians. Durante años no mostró interés en volver al género médico. Sin embargo, esa postura cambió con la llegada de la pandemia de covid. Al ver a los trabajadores de primera línea esforzarse al límite mientras él permanecía en casa —según contó, “sintiéndose inútil”— empezó a replantearse la idea de volver a ponerse la bata blanca. Aun así, admite que, de no haber ocurrido la pandemia, probablemente nunca habría considerado regresar a este tipo de papel.

“Evité a toda costa volver a interpretar a un médico”, me dice. “Sentía que ya era una etapa cerrada, casi intocable, y que sería el camino más fácil para mí. Pensaba que recurrir a esa asociación tan evidente sería una señal de que mi carrera iba en descenso”. Pero ocurrió exactamente lo contrario. La serie, que Wyle también escribe y dirige, lo devolvió al centro de la conversación en Hollywood y lejos de marcar el final de su carrera, The Pitt le dio un nuevo impulso.

Antes de las audiciones, Wyle envió a los candidatos una especie de declaración de principios en la que dejó clara la seriedad del proyecto. Para Gerran Howell, el actor galés de 35 años que interpreta al joven médico Dennis Whitaker, ese mensaje fue un verdadero llamado de atención. “Fue casi una advertencia”, recuerda Howell. “En el fondo decía algo así como: ‘Estamos preparando algo realmente intenso. No es para todo el mundo, pero queremos darles la oportunidad de formar parte de algo que de verdad importa’. No es un tipo de mensaje que uno reciba todos los días”.

Para Katherine LaNasa, quien interpreta a la firme y directa jefa de enfermería Dana Evans, la audición fue una oportunidad para mostrarse tal cual es. Algo poco común para la actriz de 59 años, que llevaba décadas esperando un papel de este tipo. “Al principio me costaba más conseguir papeles porque tenía apariencia de protagonista, pero una mente un poco extraña”, explica. “Las cadenas no sabían muy bien dónde ubicarme. Con Dana sentí que podía ser yo misma, salirme de lo convencional y mostrar todas mis rarezas”. LaNasa ganó un Emmy por este papel en septiembre de 2025, y no sorprende. En la piel de Dana aporta una mezcla de experiencia y autoridad que resulta muy creíble. Sus comentarios sarcásticos caen como dardos, mientras que sus elogios —que hay que ganarse— se sienten como un cálido abrazo.

open image in gallery “Sentí que podía ser yo misma”: Katherine LaNasa sobre su papel como la jefa de enfermería Dana Evans ( HBO )

El set de The Pitt funciona de forma distinta a la mayoría de las producciones televisivas actuales. Existe una política estricta que prohíbe el uso de teléfonos y se espera que los actores permanezcan en el set mientras sus compañeros ruedan sus escenas. Para Wyle, de algún modo todo ha cerrado un círculo. Hoy ocupa el lugar que tenían sus colegas más veteranos de ER cuando él llegó por primera vez al set, hace ya tres décadas. Ahora es él quien —como se decía en ER— “marca el tono”. Sin embargo, aunque actores como Anthony Edwards y George Clooney fueron una especie de mentores para la joven estrella en ese entonces, hubo otra persona muy distinta que le brindó el apoyo y la empatía que hoy él intenta ofrecer a los demás.

“Cómo recibo a alguien en el set es algo que aprendí de Rob Reiner, quien, lamentablemente, falleció este año”, dice Wyle. “Últimamente lo he recordado mucho”. “Yo estaba en A Few Good Men (1992) y llegué temprano al set. Él me vio, se acercó y me dio un abrazo. Me dijo: ‘Oye, me alegra que estés aquí. Tu audición fue increíble. Hoy no vamos a rodar tus escenas, pero igual estoy muy contento de que estés’”. “Le bastaron unos segundos para hacerme sentir bienvenido. Esa experiencia se me quedó grabada: todo el mundo quiere hacer bien su trabajo, pero también teme no estar a la altura. Por eso conviene disipar ese miedo desde el principio”.

Los actores de The Pitt cuentan con el apoyo de un equipo de expertos médicos. También tienen guías rápidas y grabaciones en video que explican, paso a paso, la pronunciación de algunos de los términos médicos más complejos. Y si surge la duda de si el elenco realmente entiende lo que dice, la respuesta es sí. “Necesito saber lo que estoy diciendo; así puedo comprender la gravedad del paciente del que hablo”, explica LaNasa. Wyle coincide: “No creo que puedas decir una línea con naturalidad si en realidad no entiendes lo que significa”. Para filmar las escenas de trauma, los actores aprenden cada movimiento casi como si fuera una coreografía. Además, muchas veces trabajan muy cerca de quienes interpretan a los pacientes.

Howell recuerda una escena con un chico que tenía “cinco instrumentos distintos en la boca”. “Yo trataba de recordar la coreografía y, al mismo tiempo, de no lastimar al actor. ¡Hay un límite para lo que puedes fingir! Es una situación bastante absurda. Al final, ni siquiera sabes bien qué hiciste; todo queda guardado en algún rincón de tu cerebro”.

“Tomarse libertades con la terminología o los procedimientos médicos en televisión puede ser peligroso: si lo decimos en la serie, es porque es verdad”, Noah Wyle como el Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch en ‘The Pitt’

En 2001, una encuesta reveló que uno de cada cinco médicos había recibido preguntas de pacientes sobre enfermedades o tratamientos que conocieron gracias a ER. Diecisiete años después del final de esa serie, The Pitt parece generar un efecto parecido. Un estudio del USC Norman Lear Center encontró que el 27 % de los espectadores buscó información sobre la donación de órganos después de ver un episodio dedicado a ese tema. Además, el 39 % investigó sobre la planificación del final de la vida tras otra de las tramas. A diferencia de otras series médicas —sí, hablamos de Grey’s Anatomy—, The Pitt apuesta con claridad por la precisión médica por encima del espectáculo. La pregunta es: ¿hay espacio para ambos enfoques?

“Creo que antes había mucho más margen para combinar ambas cosas, cuando los hechos médicos no se discutían tanto en el espacio público”, dice Wyle, con una sonrisa que apenas oculta su frustración. “Hoy la desinformación médica se difunde casi de forma deliberada para mantener a la gente mal informada. En ese contexto, tomarse libertades con la terminología o los procedimientos médicos en televisión puede ser peligroso”. “Hubo un tiempo en que podías ir a tu médico y decir: ‘Disculpe, vi esto en ER. ¿Es cierto?’, y el médico respondía: ‘Sí, claro’. Eso abría la puerta a una conversación, porque podías partir de algo que habías visto en la serie y preguntar lo que querías saber. En cierto modo, eso se perdió en los últimos 17 años”. “Nosotros queríamos recuperar ese vínculo. Si algo se dice en la serie, puedes confiar en que es verdad”.

En otras palabras, The Pitt evita los atajos. Y ese mismo enfoque se nota en los temas políticamente sensibles que decide tratar. La primera temporada abordó asuntos como las teorías conspirativas sobre las vacunas y la posesión de armas. La segunda, en cambio, pone el foco en la expansión de la inteligencia artificial en los hospitales y en el clima cada vez más tenso alrededor de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. Algunos espectadores sintieron que esta trama mostraba a los agentes del ICE con más matices de los que merecen, pero eso fue intencional. Como explica Wyle, si una serie decide tomar postura, “al menos debe darle a la otra parte un punto de vista que resulte orgánico”.

“Si respetas el punto de vista de todos y lo presentas tal cual es, termina siendo un poco como una prueba de Rorschach: si alguien se siente ofendido, probablemente dice más sobre lo que esa persona piensa del tema que sobre lo que nosotros intentamos decir. Y mientras la historia se mantenga desde la perspectiva de los profesionales de la salud, ellos no pueden entrar en debates políticos; tienen que atender la lesión. No importa cuál sea tu religión, por quién votaste o el color de tu piel: lo que importa es tu problema médico. La sala de emergencias es uno de los pocos lugares donde las líneas que normalmente nos dividen dejan de importar y todos somos iguales. Para mí, eso la convierte en un escenario perfecto para contar historias, pero también nos recuerda algo esencial de nuestra humanidad compartida. Al final del día, todos somos seres biológicos con un reloj en marcha”.

open image in gallery Wyle y Gerran Howell en ‘The Pitt’ ( HBO )

The Pitt no solo cuestiona puntos de vista a través de temas polémicos; también corrige algunas ideas equivocadas sobre el trabajo en una sala de emergencias. Por ejemplo, las enfermeras no son un simple apoyo: son la fuerza que mantiene al hospital en funcionamiento. “De verdad agradezco estar en una serie que muestra tanto respeto por las enfermeras y que, ojalá, ayude a cambiar la forma en que la gente las ve cuando va al hospital”, dice LaNasa. Howell añade que la serie también ayuda al público a entender mejor lo que enfrentan los trabajadores de la salud cada día. “Ahora estas personas pueden decir: si quieres entender un poco cómo es mi vida —algo que muchas veces no puedo contar porque es emocionalmente muy duro— mira un episodio de The Pitt y quizá lo comprendas mejor”.

La serie está a punto de cerrar su segunda temporada en Estados Unidos. Al mismo tiempo, una tercera ya está en desarrollo y se estrenará en enero de 2027. Una cuarta temporada, además, parece casi asegurada. Pero ¿qué le espera a Wyle dentro del proyecto? Algunos rumores recientes sugerían que podría alejarse de la serie. Sin embargo, todo indica que el doctor Robby no irá a ninguna parte. “Estoy comprometido, no solo por contrato, sino también emocionalmente, a seguir explorando esta historia durante varias temporadas más”, afirma. “Siento que estamos haciendo una serie hospitalaria que, en el fondo, también sigue el viaje muy particular de salud mental de un personaje, y ni siquiera hemos llegado a la mitad de ese recorrido. Por eso tengo mucha curiosidad y un gran compromiso con verlo hasta el final”.

‘The Pitt’ ya está disponible en HBO Max.