Karol G afirma que le advirtieron que podría perder su visa si decía “Fuera ICE”

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, afirmó que en repetidas ocasiones le han advertido que no hable sobre las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, ya que hacerlo podría poner en riesgo su visa.

La estrella del pop colombiana, de 35 años, hará historia este fin de semana en Coachella al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel del festival. En una entrevista reciente, dijo que le gustaría condenar las acciones de la agencia de inmigración.

Sin embargo, reconoce que muchas personas le recomiendan evitar el tema. “La gente dice: ‘Es mejor que no lo hagas’”, explicó la cantautora en un nuevo reportaje de portada para Playboy.

“¿Por qué? Porque si dices algo, tal vez al día siguiente recibas una llamada: ‘Oye, te vamos a quitar la visa’”, añadió. “Te conviertes en un blanco, porque algunas personas quieren demostrar su poder”.

La intérprete de ‘Si antes te hubiera conocido’ también admitió que, si alguna vez dijera públicamente la consigna “Fuera ICE”, su propio equipo reaccionaría de inmediato.

“Me matarían”, dijo entre risas.

open image in gallery Karol G dijo que debe “esperar su turno” para “hablar y representar algo más” ( Getty )

“Pero estoy dispuesta a decirlo”, añadió. “Si soy sincera, es algo que va más allá de lo que debería hacer para protegerme, pero, al final, ¿cuál es mi papel si estoy en esta posición?”.

Al reflexionar sobre el impacto que esa frase tiene en su comunidad, Karol G insistió en que quiere que sus palabras tengan un significado real.

“No quiero decir ‘Fuera ICE’ y que no pase nada después. […] Solo quiero representar a mi comunidad”.

Luego agregó: “Como ser humano, quiero que eso signifique algo más. No digo que no lo vaya a hacer. Lo que digo es que, cuando lo haga, lo haré con toda mi alma, pero primero quiero sentarme y entender bien qué significa realmente”.

open image in gallery La cantante colombiana marcará un hito al convertirse en la primera artista latina en encabezar Coachella ( AFP/Getty )

“Tengo una plataforma muy grande”, reconoció. “Por eso quiero esperar. Y si algún día alguien intenta hacerme algo, quiero mantenerme firme por mi comunidad”.

“Tal vez deba ser más cuidadosa, esperar el momento adecuado y asegurarme de que, cuando llegue esa oportunidad, pueda hablar y representar algo más”, continuó.

La cantante de ‘Verano Rosa’ alcanzó gran reconocimiento en 2017 con su exitosa colaboración con Bad Bunny, ‘Ahora Me Llama’. Luego consolidó su estatus de superestrella con ‘Secreto’, en 2018, y con ‘Tusa’, que alcanzó el número uno en 2019 y contó con la participación de la rapera Nicki Minaj.

Karol G cerrará las dos jornadas dominicales del festival Coachella, que se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio, California. Sabrina Carpenter encabezará los conciertos del viernes, mientras que Justin Bieber será el artista principal los sábados.

Traducción de Leticia Zampedri