Primero fue Daphne, luego Anthony, Colin y Benedict. Ahora, Bridgerton pondrá el foco en su hermana Francesca, en lo que será la primera historia de amor queer de la serie de Netflix.

La producción de la quinta temporada ya está en marcha. Esta nueva entrega se centrará en Francesca, la quinta e introvertida hija de la familia Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, y en un romance que tradicionalmente ha quedado fuera de los dramas de época.

“Las personas queer existieron, siempre han existido y siempre existirán, por lo que merecen una historia de amor como cualquier otra persona”, dijo Dodd en declaraciones a Tudum, el sitio oficial de Netflix.

open image in gallery El personaje de Francesca en ‘Bridgerton’ (Hannah Dodd) será el centro de la temporada cinco

La nueva temporada mostrará a Francesca tomando la decisión de volver al mercado matrimonial por motivos prácticos, dos años después de la muerte de su marido, John. Sin embargo, cuando su prima Michaela (Masali Baduza) regrese a Londres, los sentimientos que despierta en ella harán que Francesca empiece a cuestionar sus planes: mantener su decisión pragmática o seguir lo que realmente siente.

Hannah Dodd debutó como Francesca en la tercera temporada, estrenada en 2024. Por su parte, el personaje de Michaela, interpretado por Baduza, apareció por primera vez en el final de esa misma temporada. Antes de Dodd, el papel de Francesca había estado a cargo de Ruby Stokes durante las dos primeras temporadas, pero la actriz dejó la serie por conflictos de agenda.

Baduza explicó que la serie busca ofrecer “una representación realista del amor queer en pantalla y darle un final feliz”. Además, agregó: “Creo que es muy importante que gran parte de la comunidad queer pueda verlo en pantalla, para que sepan que es posible y que también merecen sentir amor”.

Por su parte, la productora ejecutiva Jess Brownell elogió a las protagonistas de esta nueva historia. “No tengo palabras suficientes para describir lo maravillosas que son Hannah y Masali. Tienen una amistad muy bonita y se apoyan mutuamente de una forma increíble”, señaló.

“Pero, además de eso, creo que son dos artistas increíblemente talentosas y especiales. Son actrices capaces de transmitir muchísimo con una sola expresión, con solo sus rostros”.

open image in gallery ‘Bridgerton’ presentó a Michaela (Masali Baduza) en el final de la tercera temporada ( Netflix )

La hija mayor de los Bridgerton, Daphne (Phoebe Dynevor), se casó con Simon Basset (Regé-Jean Page) en la primera temporada. Luego, en la segunda, Anthony (Jonathan Bailey) encontró el amor junto a Kate Sharma (Simone Ashley).

La tercera temporada mostró la boda entre Colin Bridgerton (Luke Newton), el tercer hijo de la familia, y Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Después, la cuarta temporada se centró en Benedict Bridgerton (Luke Thompson), quien se enamora de Sophie Baek (Yerin Ha).

Aunque varios actores principales se han mantenido en la serie durante distintas temporadas, Bridgerton también ha tenido algunas salidas importantes. Regé-Jean Page dejó la producción después de la primera temporada, mientras que Phoebe Dynevor se despidió tras la segunda.

Ante estas ausencias, algunos fans especularon con la posibilidad de reemplazar a los actores para traer de vuelta a los personajes. Sin embargo, la productora ejecutiva Jess Brownell descartó esa idea en una entrevista con Variety.

“No nos interesa reemplazar a los actores que interpretan a estos personajes. Sería una falta de respeto a todo lo que Regé y Phoebe construyeron en la primera temporada y al hermoso trabajo que hicieron con esos papeles”, explicó.

La quinta temporada de Bridgerton tiene previsto su estreno en Netflix en 2027.

Traducción de Leticia Zampedri