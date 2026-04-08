El creador de ‘Euphoria’ afirma que Angus Cloud “sigue vivo” a través de las historias, al referirse a su muerte

El creador de Euphoria, Sam Levinson, dijo que trabajar en la próxima temporada fue “realmente difícil” para el elenco y el equipo tras la muerte del protagonista Angus Cloud.

Cloud, quien interpretó al popular personaje Fezco en la serie de HBO, falleció a los 25 años por una sobredosis accidental de drogas en 2023. El joven actor murió antes de que comenzara la producción de la próxima temporada de Euphoria.

En relación con la muerte de Cloud, el creador de la serie, Levinson, dijo que “luchó mucho” para mantener al actor “libre de drogas”.

open image in gallery Angus Cloud murió a los 25 años en 2023 ( AP )

“Perder a Angus fue muy duro para nosotros como equipo de producción. Lo quería muchísimo”, declaró a Variety.

Añadió que Euphoria rinde homenaje a Cloud, optando por “mantenerlo vivo” a través de la narración de historias.

“Quería abordar ese tema. Quería abordar cuestiones sobre la fe, sobre un poder superior a nosotros mismos”, añadió Levinson. “Qué significa entregar tu vida y tu voluntad a Dios tal como lo concibes”.

Levinson, cuya experiencia con la adicción inspiró Euphoria, habló anteriormente sobre la lucha de Cloud contra el abuso de drogas durante el rodaje de la segunda temporada de Euphoria. En septiembre de 2023, declaró a People que HBO le pagó para que asistiera a un centro de rehabilitación, pero que recayó a mitad de temporada.

“Siempre tuve la sensación de que él no deseaba [la sobriedad] tanto como todos nosotros la deseábamos para él”, dijo. “Ahí es donde se complica la cosa, porque todo el mundo puede desearlo para ti, pero él no lo quería”.

“Es simplemente el lado autodestructivo de la adicción y eso lo supera todo. Pero no puedes abandonar a la gente. No iba a permitir que nadie abandonara a él”.

open image in gallery Sam Levinson, creador de ‘Euphoria’, dijo que “luchó mucho” para mantener a Angus “libre de drogas” ( AP )

La próxima temporada de Euphoria contará con el regreso de Zendaya, Maude Apatow, Jacob Elordi, Alexa Demie, Sydney Sweeney y Hunter Schafer, quienes retomarán sus personajes tras un salto temporal de cinco años. Los nuevos episodios marcan la última actuación de Eric Dane como Cal, el padre de Nate Jacobs, tras el fallecimiento del actor en febrero a los 53 años.

Dane, conocido principalmente por sus papeles en Anatomía según Grey y X-men: La batalla final, falleció tras “una valiente lucha contra la ELA”, después de haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica el año pasado.

En un nuevo tráiler de la serie, que se estrenó en marzo, vemos a Rue (Zendaya) mientras es interrogada por la policía sobre un viaje a México, a Nate (Elordi) y Cassie (Sweeney) casándose, a Lexi (Apatow) trabajando como guionista en Hollywood y a Jules (Schafer) iniciando una carrera como modelo.

Traducción de Olivia Gorsin