Policía sospecha que actor de Netflix desaparecido hace más de una semana fue asesinado

Según los investigadores, la desaparición del actor canadiense Stewart McLean está siendo investigada como un posible homicidio.

McLean, de 45 años y conocido por interpretar a un cliente habitual de un bar en un episodio de la exitosa serie de Netflix Un lugar para soñar, permanece desaparecido desde el 15 de mayo.

De acuerdo con los reportes, el actor, originario de Edmonton, fue visto por última vez en su casa de Lions Bay, en Columbia Británica. Días después, el 18 de mayo, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en Squamish recibió una denuncia por su desaparición.

Posteriormente, el 20 de mayo, la RCMP informó que el caso pasó a manos del Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT), luego de que los investigadores concluyeran que McLean pudo haber sido víctima de un homicidio.

En un comunicado, la Policía Montada de Squamish señaló: “El 20 de mayo, el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios asumió oficialmente la investigación. Desde entonces, la Policía Montada de Squamish trabaja junto al IHIT y al Servicio Integrado de Identificación Forense para avanzar en el caso”.

Stewart McLean, actor de ‘Un lugar para soñar’, fue reportado como desaparecido el 18 de mayo ( RCMP )

El comunicado agrega: “La RCMP de Squamish inició una investigación y, a partir de las diligencias realizadas, encontró pruebas que llevaron a los investigadores a creer que el señor McLean fue víctima de homicidio”.

Además, la policía pidió a cualquier persona con información sobre el caso que se comunique con la línea del IHIT al 1-877-551-IHIT (4448) o escriba al correo ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca.

McLean tiene 45 años, mide 1,78 metros y pesa 68 kilos. Tiene el cabello gris y los ojos azules.

Poco después de que se reportara su desaparición, la RCMP expresó en un comunicado que estaba “muy preocupada por la salud y el bienestar de Stewart”.

El actor, conocido también como Stew McLean, trabajó durante más de una década en la industria audiovisual. Entre sus primeros proyectos figuran una aparición en la película para televisión Signed, Sealed, Delivered: One in a Million (2016), además de participaciones en la serie de superhéroes Arrow y en la producción de fantasía Supernatural.

Más recientemente, McLean apareció en un episodio de la serie canadiense Murder in a Small Town y en el drama policial Happy Face.

A lo largo de su carrera también participó con frecuencia en cortometrajes y trabajó como productor. Gran parte de sus proyectos se filmaron cerca de Vancouver, incluso en Bowen Island y Squamish.

Por otro lado, Un lugar para soñar, desarrollada por Sue Tenney y basada en la saga literaria de Robyn Carr, sigue la historia de una enfermera especializada que deja Los Ángeles para mudarse al remoto pueblo de Virgin River, en el norte de California, donde encuentra una comunidad muy unida. La serie romántica se filma en Columbia Británica, la provincia más occidental de Canadá.

Desde su debut en 2019, Un lugar para soñar se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix y el 12 de marzo de 2026 lanzó su séptima temporada.

Traducción de Leticia Zampedri