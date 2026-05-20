Los creadores de ‘Stranger Things’ revelan quién iba a interpretar a Jim Hopper antes de David Harbour

Los hermanos Duffer confesaron que David Harbour era su segunda opción para interpretar al jefe de policía Jim Hopper en Stranger Things.

Los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, hablaron abiertamente sobre el casting de Harbour en una nueva entrevista en el pódcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, donde admitieron que otro actor rechazó el papel antes de que encontraran a Harbour.

En una pregunta en video para el pódcast, Harbour cuestionó: “Estoy bastante seguro de que fui la segunda opción, y no sé de quién fui la segunda opción. ¿Quizás fui la tercera? Pero, por favor, ¿podrían responder cómo llegué a ser elegido para interpretar al jefe Hopper y quién tuvo que decir que no para permitirme hacer ese papel maravilloso e increíble?”.

Después de que Horowitz adivinara erróneamente que era Josh Brolin, Matt reveló: “No, era Billy Crudup”.

“Lo cual es muy diferente... todo sucede por una razón, ¿no? Llega un punto en el que todo encaja”, planteó Matt. “Pero sí, Billy Crudup lo rechazó. No creo que estuviera haciendo mucha televisión en ese momento”.

open image in gallery Los hermanos Duffer revelaron que David Harbour no era su primera opción para interpretar a Jim Hopper en ‘Stranger Things’ ( Getty Images )

open image in gallery Según los hermanos Duffer, Billy Crudup era su primera opción para interpretar a Jim Hopper ( Getty )

Ross añadió: “Y, no es por mentir, David entró y uno de nuestros directores de casting pensó que podría ser perfecto para el papel. Pero llegó , hizo la prueba y solo necesitó una toma. Ni siquiera estábamos allí; solo vimos la grabación, y quedó muy claro al instante: este es Hopper. Y lo contratamos en ese mismo momento”.

Después de que Crudup rechazara el papel en la serie de televisión, pasó a protagonizar la serie ganadora de un Emmy de Apple TV, The Morning Show, junto a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Harbour interpretó a Hopper, la figura de padrastro de Eleven, interpretada por Millie Bobby Brown, durante las cinco temporadas de la serie de Netflix, lo que lanzó su carrera y lo convirtió en una estrella reconocida a nivel internacional.

open image in gallery David Harbour interpretó a Jim Hopper en las cinco temporadas de ‘Stranger Things’ ( Netflix )

Hace unos años salieron a la luz más detalles de los planes originales de los hermanos Duffer para la serie, cuando se dio a conocer su supuesta “Biblia de la serie”, también conocida como su propuesta de ventas.

La primera guía de los creadores para la serie revelaba que los Duffer buscaban a un actor como Ewan McGregor o Sam Rockwell para el papel de Hopper. También consideraron a estrellas como Naomi Watts y Marisa Tomei para el personaje de Joyce Byers, que fue interpretado por Winona Ryder.

Harbour incluso propuso que si Stranger Things creara una serie precuela derivada, elegiría a la estrella de Euphoria, Jacob Elordi, para interpretar una versión más joven de su personaje, y comentó: “Podría verse tan guapo como yo a los 20 años”.