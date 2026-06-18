Tras 16 años de éxito interpretando a Daryl Dixon, Norman Reedus se ha despedido de su popular personaje de The Walking Dead.

Reedus (57), interpretó por primera vez a Dixon, uno de los pocos supervivientes de un brote mortal, a lo largo de las 11 temporadas de la exitosa serie de apocalipsis zombi de AMC, que se emitió de 2010 a 2022. Posteriormente, retomó el papel en el spin-off, The Walking Dead: Daryl Dixon, cuya cuarta y última temporada finalizó su producción a principios de este mes.

Con su estreno previsto para este otoño, la última temporada, de ocho episodios, pondrá fin al viaje de Dixon después de que este apareciera varado en una Francia postapocalíptica.

En una nueva publicación de Instagram compartida el miércoles, Reedus reflexionó sobre su tiempo trabajando en la popular franquicia.

Junto a una serie de fotos del rodaje, el actor escribió: “Por fin estoy revisando estas fotos para compartir las del último episodio ahora que he vuelto de Mongolia; fue realmente difícil matar a alguno de ellos”.

open image in gallery Norman Reedus ha interpretado el papel de Daryl Dixon en la saga ‘The Walking Dead’ durante los últimos 16 años ( Manuel Fernandez-Valdes/AMC )

“No publiqué nada de eso aquí, pero estoy deseando que la gente vea la temporada. El equipo es el mejor con el que he trabajado, y la sensación de satisfacción al terminar fue simplemente increíble”, añadió.

“Se ha trabajado muchísimo y se le ha dedicado mucho cariño, creo que lo van a notar. Fue una temporada especial. Tengo muchas ganas de que la vean. Esta vez se sintió completamente diferente”, expresó.

En el último episodio de la serie principal, vemos a Dixon por última vez emprendiendo la búsqueda de sus amigos Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), quienes desaparecieron en las temporadas nueve y diez, respectivamente.

La serie derivada Daryl Dixon se estrenó en 2023 y retoma la historia meses después de los eventos finales de The Walking Dead.

open image in gallery Reedus protagoniza su propio ‘spin-off’ de ‘The Walking Dead’, ‘Daryl Dixon’, cuya cuarta y última temporada se emitirá en algún momento de este otoño ( Manuel Fernandez-Valdes/AMC )

En la secuela, una serie de flashbacks muestra a Dixon siendo capturado y obligado a subir a bordo de un carguero francés en Maine por un grupo paramilitar. Durante su travesía transatlántica, logra escapar en un bote salvavidas y finalmente llega a la costa sur de Francia.

Tras despertar con amnesia, Dixon emprende un viaje a través de Francia para descubrir cómo llegó allí, mientras lucha por encontrar el camino de regreso a casa.

Daryl Dixon es la sexta producción derivada de The Walking Dead. Durante la emisión de la serie original, AMC estrenó The Walking Dead: El miedo, que se emitió de 2015 a 2023. Le siguió la miniserie de dos temporadas The Walking Dead: World Beyond, que se emitió de 2020 a 2021. En 2022, AMC estrenó la serie antológica de una sola temporada Tales of the Walking Dead, que presentaba historias independientes sobre personajes nuevos y ya existentes.

Luego, en 2023, llegaron Daryl Dixon y The Walking Dead: Dead City, que también concluye este otoño. La franquicia se expandió nuevamente en 2024 con la miniserie The Walking Dead: The Ones Who Live.

Traducción de Sara Pignatiello