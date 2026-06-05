Brote de ébola en África podría sumar 20.000 casos sin fuertes medidas sanitarias, dice EEUU

El actual brote de ébola en la región céntrica de África podría crecer hasta 20.000 casos o más, dependiendo de cuán rápido se aísle a las personas infectadas para frenar la propagación, según un nuevo análisis de funcionarios de salud de Estados Unidos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) publicaron el viernes una serie de escenarios generados por modelos informáticos, que van desde 10.000 casos hasta más de 20.000. Si son acertados, el peor de los casos podría acercarse al peor brote de ébola de la historia, la epidemia de 2014-2016 en el occidente de África, que dejó más de 11.000 muertes y superó los 28.000 casos reportados.

“Sin intervenciones sólidas de salud pública, los modelos indican que es posible un brote de esa magnitud”, indicó en rueda de prensa el doctor Satish Pillai, gerente de incidentes de la respuesta al ébola de los CDC.

Jennifer Nuzzo, directora del Centro de Pandemias de la Universidad Brown, señaló que los modelos “confirman lo que nos ha preocupado desde el principio: este brote sigue una trayectoria peligrosa” si no se hace más para detener la propagación del ébola.

Pero advirtió que puede ser extremadamente difícil predecir cómo evolucionarán los brotes. “No le daría demasiada importancia a las cifras específicas. Es realmente difícil hacer una proyección precisa cuando se cuenta con datos limitados”, añadió.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África informaron el viernes que ha habido unos 400 casos confirmados, incluidas 63 muertes. Expertos dicen que probablemente hay otros que no han sido diagnosticados ni reportados.

Los virus que causan la enfermedad del Ébola se propagan por contacto con fluidos corporales como vómito, sangre y semen. No existen tratamientos ni vacunas específicos para el virus Bundibugyo, que está en el centro del brote actual. La enfermedad suele ser mortal.

La Organización Mundial de la Salud declaró en mayo que el brote era una emergencia sanitaria mundial. Algunos expertos creen que las infecciones podrían haber estado ocurriendo en febrero, pero los funcionarios de salud inicialmente hicieron pruebas para un tipo diferente de virus del Ébola.

La respuesta al brote se ha complicado por un conflicto armado entre el gobierno de la República Democrática del Congo y el grupo rebelde M23, respaldado por Ruanda, así como por ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas, una organización afiliada al grupo Estado Islámico. La violencia ha provocado un desplazamiento masivo de personas que viven en las zonas de conflicto, según funcionarios.

Nuzzo comentó esta semana que el riesgo para Estados Unidos parece bajo. “No creo que sea un escenario en el que vaya a llegar aquí y propagarse ampliamente”, declaró ante periodistas. Los CDC coincidieron con esa evaluación en un artículo publicado el viernes.

Esto se debe en parte a decisiones del gobierno de Estados Unidos de prohibir la entrada de personas sin pasaportes de Estados Unidos, así como de residentes permanentes con “green card” que hayan visitado el Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos. Además, las personas con pasaportes de Estados Unidos que viajaron a esos países son sometidas a controles de salud y están siendo canalizadas hacia cuatro aeropuertos de recepción.

El informe de modelos de los CDC intenta proyectar cómo podrían desarrollarse los acontecimientos, dependiendo de distintos factores, entre ellos cuántas infecciones y muertes ya han ocurrido y cuán exitosos son los equipos de respuesta para identificar y aislar rápidamente a las personas infectadas antes de que puedan transmitir la infección a otras.

Suponiendo que alrededor de 50 personas habían muerto y que cerca del 20% de las personas infectadas fueron aisladas con éxito hacia finales de mayo, la mayoría de las simulaciones indican que en África se producirán al menos 20.000 casos y 4.000 muertes en un periodo de tres meses.

Pillai indicó que se desconoce la tasa real de aislamiento, pero se considera que está “en el extremo inferior de los escenarios” que simularon los CDC.

Tasas de aislamiento más altas, del 50% o del 70%, podrían hacer que el número de casos se quede más cerca de los 10.000, dijeron funcionarios de los CDC. Pero si el número real de muertes hacia finales de mayo fuera mayor que el reconocido actualmente, eso podría empeorar los resultados, añadieron funcionarios de los CDC.

___

El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.