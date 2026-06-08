Netflix anuncia la adaptación live-action de Scooby-Doo y los fans preguntan: “¿Y Scooby?

Netflix presentó un primer vistazo a su adaptación live-action de Scooby-Doo y muchos fans no quedaron convencidos con la elección del perro que interpretará al icónico personaje.

El adelanto, de apenas 22 segundos y publicado el lunes, arranca desde la perspectiva de un perro, con jadeos, gruñidos y olfateos mientras avanza por un bosque. Después, aparece en brazos de un joven Shaggy mientras ambos se abrazan.

Aunque muchos seguidores destacaron que Tanner Hagen luce como el Shaggy ideal, con su característico suéter verde a rayas y su cabello desordenado, las críticas se concentraron en Scooby. Varios usuarios señalaron que el perro elegido se aleja demasiado de la versión animada y que el enfoque live-action le resta parte del encanto original a la franquicia.

“¡Scooby es un gran danés! ¿Cómo pueden equivocarse en algo tan simple?”, escribió un usuario en Instagram. Otro comentó: “¡Ese NO es el Sr. Doo!”.

Además, algunos señalaron que el perro se parece más a un labrador marrón que a un gran danés. “Estaba emocionado hasta que mostraron al nuevo Scooby… ¿Scooby es un gran danés, no un labrador?”, escribió otro fan.

open image in gallery Las primeras imágenes decepcionaron a los fans ( Netflix )

“No todos los animales tienen que ser ‘realistas’ para tener peso emocional dentro de una historia. Scooby funciona porque, en esencia, es como un niño atrapado en el cuerpo de un enorme perro animado”, escribió otro usuario.

Las críticas continuaron. “Un momento, ese no es Scooby”, comentó una persona, mientras otro bromeó con el hashtag: #NoEsMiScoobyDoo.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron el diseño del personaje y señalaron que el perro sí guarda similitudes con un cachorro de gran danés. Aunque en la serie original Scooby aparecía con orejas puntiagudas y recortadas, los cachorros de esta raza suelen tenerlas suaves y caídas de forma natural.

“Así luce un gran danés cuando es cachorro. Scooby es un gran danés”, argumentó un usuario.

Otros simplemente celebraron la aparición del personaje. “¡El cachorro Scoob es demasiado lindo!”, escribió un fan. Otro añadió: “¡¡La revelación de Scooby es el mejor comienzo de semana!!”.

Por ahora, Scooby-Doo: Origins tiene previsto estrenarse en 2027 y se presenta como una reinterpretación moderna de la franquicia de misterio que comenzó como serie animada en 1969.

open image in gallery Scooby se lanza a los brazos de Shaggy en las primeras imágenes de la serie ‘Scooby-Doo Origins'

Creada por Josh Appelbaum y Scott Rosenberg, la próxima miniserie de ocho episodios seguirá a los adolescentes Daphne Blake, Shaggy Rogers, Velma Dinkley y Fred Jones mientras intentan resolver un asesinato sobrenatural relacionado con un cachorro de gran danés que también habría presenciado los hechos.

Actualmente, la producción se rueda en Atlanta, mientras Frank Welker, quien da voz a Scooby desde 2002, volverá a interpretar al icónico personaje.

El elenco está encabezado por Maxwell Jenkins como Fred Jones, Tanner Hagen como Norville “Shaggy” Rogers, Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley y Mckenna Grace como Daphne Blake.

La sinopsis oficial adelanta: “Durante su último verano en el campamento, los viejos amigos Shaggy (Hagen) y Daphne (Grace) se ven envueltos en un inquietante misterio relacionado con un cachorro de gran danés perdido y solitario que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural”.

Además, el texto añade: “Junto a la pragmática y científica Velma (Fortson), vecina del pueblo, y al extraño —aunque muy atractivo— chico nuevo, Freddy (Jenkins), intentarán resolver un caso que amenaza con arrastrarlos a una pesadilla capaz de sacar a la luz todos sus secretos”.

open image in gallery La franquicia de Scooby-Doo suma decenas de remakes y nuevas versiones ( Warner Bros )

La serie original, Scooby-Doo, ¿Dónde estás?, se estrenó en CBS el 13 de septiembre de 1969 y fue creada por Joe Ruby y Ken Spears.

La historia seguía a cuatro adolescentes y su perro parlante mientras resolvían misterios y desenmascaraban supuestos fenómenos sobrenaturales a bordo de la icónica Máquina del Misterio. Además, la serie dio origen a una de las frases más reconocibles de la franquicia: “¡Y me habría salido con la mía si no fuera por ustedes, mocosos entrometidos!”.

Con el paso de los años, la franquicia se expandió con decenas de películas y series derivadas. Entre ellas destaca Scooby-Doo (2002), la primera adaptación live-action, protagonizada por Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar y Linda Cardellini. En esa versión, Scooby fue creado mediante CGI.

Más recientemente, llegaron nuevas reinterpretaciones como Scooby-Doo and Guess Who?, estrenada en 2019 a través del servicio de streaming Boomerang y posteriormente incorporada al catálogo de HBO Max.

Traducción de Leticia Zampedri