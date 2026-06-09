Travis Scott desata críticas tras sacar a un DJ del escenario en una fiesta de F1

Travis Scott quedó en el centro de la polémica tras un incidente en el que él y parte de su equipo habrían interrumpido la actuación de un DJ después de llegar tarde, según varios reportes, a su propia presentación.

El productor y DJ John Summit actuaba en el club Lilly's de Montecarlo durante la fiesta posterior al Gran Premio de Fórmula 1 del domingo 7 de junio cuando Scott apareció de improviso y subió a la cabina en plena sesión.

“Mónaco estuvo increíble anoche”, escribió Summit en una historia de Instagram publicada el lunes.

“Anoche fue un caos. Tuve que terminar mi set antes de tiempo porque otro artista llegó tarde y se abrió paso hasta el escenario. Gracias a todos los que vinieron a bailar y a pasarlo bien”, añadió.

Aunque Summit evitó identificar al artista, utilizó ‘Topia Twins’ de Travis Scott como banda sonora de su publicación.

En otra historia, compartió imágenes de su presentación mientras sonaba ‘Go Back’, junto a Sub Focus y Julia Church, acompañadas del mensaje: "Quiero volver al escenario para terminar mi set".

Summit también agradeció a su director de producción, Erik Fink, por “mantener la calma en medio del caos”.

En otro video, Fink parece discutir con un miembro del equipo de seguridad mientras varias personas se agolpan frente a la cabina, donde Summit seguía actuando. “Es nuestro set, esto es culpa tuya”, se le escucha decir. Instantes después añade: “No me toques”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Scott y Summit para solicitar comentarios.

Tras el incidente, Summit viajó a Ibiza, donde mantiene una residencia los lunes por la noche en el club [UNVRS] hasta finales de julio.

open image in gallery Según publicaciones en redes, Scott apareció en la cabina mientras John Summit aún actuaba ( Getty )

Las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales.

“¿Por qué el dueño o el promotor del club permitió que esto sucediera?”, escribió un usuario en TikTok junto a un video del momento en que Scott subió al escenario.

“Esto es una falta de respeto total. ¿Me estás tomando el pelo?”, comentó otro espectador.

Scott ya había provocado el malestar de algunos seguidores a principios de este mes en Turquía, después de que, según varios reportes, apareciera 90 minutos tarde en una "sesión de DJ y micrófono" anunciada como uno de los principales atractivos del evento en Estambul. Algunos asistentes afirmaron que permaneció en el escenario apenas 20 minutos antes de marcharse.

De acuerdo con France 24, el rapero respondió a las críticas a través de Instagram: “Solo vine a animar la gran noche de un amigo”. Además, aseguró que “no puede esperar para volver y ofrecer una actuación de verdad”.

Por su parte, Erik Fink también se refirió al incidente desde su cuenta de Instagram y celebró que Scott no estuviera presente en la siguiente parada de Summit en Ibiza.

“Estamos de vuelta en Ibiza... solo los lunes por la noche”, dijo en un video. “SG Lewis y, por supuesto, el gran John Summit. Y sí, algo especial esta noche: sin el maldito Travis Scott”.

Los seguidores de Summit respaldaron sus comentarios y criticaron la actitud del rapero.

“Una falta de respeto total hacia ti”, escribió un usuario.

“Esto es una falta de respeto y una locura”, añadió otro.

Traducción de Leticia Zampedri